Кулеба анонсував зустріч радників «нормандської четвірки»



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«Немає жодних гарантій, що під час зустрічі радників чи глав МЗС вдасться досягнути якихось поступок від Російської Федерації» – міністр закордонних справ

Дата зустрічі поки що тримається у секреті

Дата майбутньої зустрічі політичних радників лідерів «нормандської четвірки» щодо врегулювання на Донбасі вже визначена. Однак поки що вона тримається у секреті, адже зустріч вже декілька разів переносилася.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю виданню «Радіо Свобода».

Кулеба зазначив, що зараз є домовленість, що відразу після зустрічі радників відбудеться зустріч міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії.

«І вже відповідно за результатами зустрічі радників, міністрів можна буде бачити, чи виходимо ми на зустріч лідерів», – пояснив він.

Міністр додав, що немає жодних гарантій, що під час зустрічі радників чи глав МЗС вдасться досягнути якихось поступок від Російської Федерації.

«Гарантій ніяких немає, але є щоденна наполеглива праця усіх залучених до цього процесу – і президента, і керівника його офісу, і МЗС, і віце-прем’єра, міністра з реінтеграції, тобто всі, всі, всі працюють на результат», – наголосив Кулеба.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 7-8 вересня здійснить робочий візит до Румунії, а 9 – відвідає з робочим візитом Португалію.