Вибухи в окупованому Севастополі: постраждали два російські кораблі

Внаслідок атаки по Севастополю серйозно пошкоджено великий десантний корабель «Мінськ»

Унаслідок ударів і вибухів із пожежею на території морського заводу у тимчасово окупованому Севастополі в ніч проти 13 вересня було пошкоджено щонайменше два кораблі російських загарбників. Про це повідомляє Telegram-канал міноборони РФ.

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Як пишуть росЗМІ, внаслідок атаки по Севастополю серйозно пошкоджено великий десантний корабель «Мінськ» та підводний човен «Ростов-на Дону».

Станом на ранок, 12 вересня, у доці Севастополя також перебував фрегат Адмірал Макаров, повідомляє OSInt-дослідник М.Т. Андерсон.

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У відомстві країни-агресора стверджують, що цієї ночі було завдано «удару десятьма крилатими ракетами» по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе у Севастополі, а також «трьома безекіпажними катерами по групі кораблів Чорноморського флоту на переході морем».

У цій атаці російське Міноборони звинувачує Україну. Також у заяві розповідається про нібито збиття семи ракет засобами ППО, а також знищення всіх морських БПЛА патрульним кораблем окупантів «Василь Биков».

«В результаті влучання крилатих ракет противника отримали пошкодження два кораблі, що перебувають на ремонті», – розповіли в Міноборони РФ.

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Як повідомлялося, Міноборони країни-агресорки заявляє, що у ніч н 13 вересня «ЗСУ завдали удару десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе у місті Севастополь».

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, після яких на місці здійнялась пожежа.