Дружина глави МНС Росії причетна до вивезення українських дітей – розслідування

У розслідуванні вказано, що російська «благодійниця» безпосередньо причетна до депортації українських дітей, починаючи з 2014 року

Дружина глави російського міністерства надзвичайних ситуацій (МНС) Олександра Куренкова Олена Мільська причетна до незаконного вивезення українських дітей. Про це йдеться в розслідуванні російського видання Проект.

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Олена Мільська – керівниця російського фонду Архістратига Михаїла та голову опікунської ради Національного центру допомоги зниклим і постраждалим дітям. У розслідуванні йдеться про те, що Мільська «виступає за традиційні сімейні цінності, цензуру в інтернеті, таврує ЛГБТ, західні цінності та світську освіту», водночас отримуючи доходи в мільярди рублів. При цьому вона володіє дорогою нерухомістю, машинами та одягом відомих брендів.

Джерела видання підтвердили, що Мільська і Куренков перебувають в офіційному шлюбі, хоча публічно це не афішується. Також Проекту вдалося знайти документ, де вони згадувалися як чоловік і дружина. У матеріалі зазначається, що шлюб із главою МНС РФ відкрив для Мільської «великі матеріальні та політичні перспективи».

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У розслідуванні вказано, що російська «благодійниця» безпосередньо причетна до депортації українських дітей, починаючи з 2014 року. Тоді з окупованого Росією Донецька вивезли вихованців дитячих будинків. Міністра Куренкова в поїздці супроводжували співробітники Національного центру допомоги дітям Мільської. На одному з фотозвітів, який дружина міністра розмістила в серпні 2022 року, вдалося впізнати дітей із донецького дошкільного дитячого будинку № 1. Деяких із них зараз вивезено за півтори тисячі кілометрів, у башкирське місто Учали.

Анкети всіх чотирьох розміщені на тематичних сайтах, де діти пропонуються до усиновлення.

У жовтні минулого року, перед тим, як українські військові звільнили Херсон, «волонтери» центру Мільської разом із МНС брали участь у вивезенні дітей із Херсонської області, переправляючи їх із Криму до Краснодарського краю.

«Про те, що вивезення дітей було насильницьким, розповідав журналістам директор Центру соціально-психологічної реабілітації в селі Степанівка (Херсонська область – «Главком) Володимир Сагайдак: «Мені сказали, що якщо буде якийсь опір, приїдуть солдати, запакують нас разом із дітьми і відвезуть. Я не думаю, що ми можемо щось зробити проти автоматів. Тому діватися було нікуди. Мені сказали, що дітей вивезли в Генічеськ – збрехали. Їх вивезли до Криму, у Краснодарський край, місто Анапа», – ідеться в матеріалі.

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Проект також повідомляє, що Мільська має доступ до грошей із держбюджету РФ, разом із чоловіком вони вчать російських дітей убивати.

У грудні 2022 року Мільська разом з іншим чиновником оголосили про створення десяти регіональних центрів «військово-спортивного виховання і патріотичної підготовки молоді». Навчання розраховане насамперед на школярів 14-18 років, а також на добровольців з-поміж мобілізованих росіян. Підліткам і дорослим за 120 годин планують дати основи вогневої, інженерної, фізичної та психологічної підготовки, управління безпілотними апаратами, тактичної медицини. На цей проєкт виділено 2,7 млрд рублів (майже 1 млрд грн)

Нагадаємо, білоруська опозиція передала до Міжнародного кримінального суду докази незаконного переміщення українських дітей на території Республіки.

До слова, журналісти встановили шлях, яким навесні 2022 року військовослужбовці РФ разом із представниками угруповання «ДНР» депортували з окупованих територій Донецької області до Росії 31 українську дитину.