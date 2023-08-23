Пуски ракет: в Україні оголошена масштабна повітряна тривога
Негайно пройдіть в укриття цивільного захисту!
У багатьох областях України лунають сирени. Моніторингові групи повідомляють про запуск «Калібрів».
Негайно пройдіть в укриття цивільного захисту!
Карта повітряних тривог виглядає так.
Нагадаємо, триває 546-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 23 серпня.
Сьогодні вночі Росія завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА Shahed-136/131 по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.
Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
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