Україна відкриває новий маршрут постачання газу зі США через Грецію

«Нафтогаз» та грецька компанія ATLANTIC-SEE LNG TRADE S.A. підписали меморандум про довгострокову співпрацю до 2050 року

Україна розпочинає новий етап трансатлантичної співпраці у сфері енергетичної безпеки. Під час Міністерської зустрічі Партнерства з трансатлантичного енергетичного співробітництва (P-TEC) НАК «Нафтогаз України» та грецька компанія ATLANTIC-SEE LNG TRADE S.A. підписали меморандум щодо майбутніх регулярних поставок американського скрапленого природного газу (LNG) в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство енергетики.

Постачання LNG буде здійснюватися через грецькі газові термінали та так званий Вертикальний коридор.

«Ми закладаємо новий фундамент у трансатлантичній співпраці з партнерами і робимо ще один крок задля довгострокової енергетичної стабільності України і нових можливостей», – подякувала Міністр партнерам зі США та Греції.

Як повідомила Міністр енергетики України Світлана Гринчук, це довгострокове партнерство охоплює горизонт до 2050 року і передбачає поетапну реалізацію кількох стратегічних проєктів, зокрема забезпечення стабільних довгострокових поставок LNG для України. Також інтеграція української газової інфраструктури в логістичні маршрути постачання LNG до Європи та створення сталої системи постачання та зберігання американського LNG.

Нагадаємо, група «Нафтогаз» узгодила із польською компанією Orlen та американськими партнерами нові поставки американського LNG в Україну для сталого проходження опалювального сезону. Про це заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький, повідомивши про домовленість щодо щонайменше 300 млн куб. м додаткового газу.