Україна відкриває новий маршрут постачання газу зі США через Грецію

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Україна відкриває новий маршрут постачання газу зі США через Грецію
Довгострокове партнерство охоплює горизонт до 2050 року
Фото: Міненерго

«Нафтогаз» та грецька компанія ATLANTIC-SEE LNG TRADE S.A. підписали меморандум про довгострокову співпрацю до 2050 року

Україна розпочинає новий етап трансатлантичної співпраці у сфері енергетичної безпеки. Під час Міністерської зустрічі Партнерства з трансатлантичного енергетичного співробітництва (P-TEC) НАК «Нафтогаз України» та грецька компанія ATLANTIC-SEE LNG TRADE S.A. підписали меморандум щодо майбутніх регулярних поставок американського скрапленого природного газу (LNG) в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство енергетики.

Постачання LNG буде здійснюватися через грецькі газові термінали та так званий Вертикальний коридор.

«Ми закладаємо новий фундамент у трансатлантичній співпраці з партнерами і робимо ще один крок задля довгострокової енергетичної стабільності України і нових можливостей», – подякувала Міністр партнерам зі США та Греції.

Як повідомила Міністр енергетики України Світлана Гринчук, це довгострокове партнерство охоплює горизонт до 2050 року і передбачає поетапну реалізацію кількох стратегічних проєктів, зокрема забезпечення стабільних довгострокових поставок LNG для України. Також інтеграція української газової інфраструктури в логістичні маршрути постачання LNG до Європи та створення сталої системи постачання та зберігання американського LNG.

Нагадаємо, група «Нафтогаз» узгодила із польською компанією Orlen та американськими партнерами нові поставки американського LNG в Україну для сталого проходження опалювального сезону. Про це заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький, повідомивши про домовленість щодо щонайменше 300 млн куб. м додаткового газу.

газ Україна США

