Литва готова допомогти Україні з газом взимку – Зеленський

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Литва готова допомогти Україні з газом взимку – Зеленський
Литва запропонувала Україні зимову газову допомогу
фото: naftogaz.com

Президент Литви Гітанас Науседа під час телефонної розмови запропонував Україні підтримку у забезпеченні газом на опалювальний сезон

 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Литва готова надати допомогу Україні з газопостачанням у зимовий період. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост Володимира Зеленського у Telegram.

У середу, 5 листопада, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з литовським лідером Гітанасом Науседою, під час якої сторони обговорили потреби України в енергетичній підтримці напередодні зими.

«Литва знову готова нам допомогти. Гітанас запропонував підтримку щодо газу. Дякую за це. Домовилися, що наші команди працюватимуть», – поділився український президент.

Під час розмови вони обговорили можливі загрози для Литви з Білорусі через гібридні атаки міграційними хвилями та повітряними об'єктами.

«Я запропонував нашу допомогу. Будемо працювати, щоб було більше безпеки в нашому регіоні й у дружній Литві», – акцентував Зеленський. Також президенти Литви та України узгодили позиції в дипломатії та скоординували заходи на найближчий час.

Нагадаємо, що під час візиту до Литви 10 січня 2024 року президент України Володимир Зеленський разом із президентом Литви Гітанасом Науседою та першою леді Діаною Науседєнє зустрілися з українською громадою Литви. Захід відбувся в Українському центрі у Вільнюсі. Біля входу глав держав зустріли українські діти та подарували власноруч зроблені фетрові синьо-жовті квітки, які є символом Українського центру.

Президент Асоціації «Газові трейдери України» Андрій Мизовець наголосив, що Угорщина не ризикне зупиняти транзит газу в Україну, адже це матиме серйозні політичні наслідки для Будапешта. ЄС може розцінити такий крок як підрив європейської єдності й поставити питання про подальше членство країни в об’єднанні. Експерт вважає, що попри риторику Орбана, реальне припинення постачання малоймовірне.

Теги: опалювальний сезон транзит Литва Володимир Зеленський газ Україна

