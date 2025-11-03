Головна Світ Політика
США відновлюють військово-морську базу часів Холодної війни поблизу Венесуели

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

База Roosevelt Roads функціонувала до 2004 року та була однією з найбільших військово-морських баз США у світі

Сполучені Штати розпочали відновлення занедбаної з часів Холодної війни військово-морської бази у Карибському басейні. Як свідчить розслідування Reuters, це може бути підготовкою до можливих військових дій поблизу Венесуели, повідомляє «Главком».

Йдеться про базу Roosevelt Roads у Пуерто-Рико, яку було закрито понад два десятиліття тому. Супутникові знімки демонструють, що на об’єкті почалися роботи з очищення та відновлення руліжних доріжок, які ведуть до основної злітно-посадкової смуги.

База Roosevelt Roads, що функціонувала до 2004 року, була однією з найбільших військово-морських баз США у світі та займає стратегічне положення – вона розташована лише за 500 миль від узбережжя Венесуели.

США відновлюють військово-морську базу часів Холодної війни поблизу Венесуели фото 1
фото: Reuters

Крім відновлювальних робіт на злітних майданчиках, США також розширюють інфраструктуру в цивільних аеропортах на території Пуерто-Рико та острова Сент-Круа (Віргінські острови). Деякі військові джерела та аналітики вважають, що ці заходи можуть бути частиною підготовки до потенційних операцій проти режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Крістофер Ернандес-Рой із вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень зазначив: «Ці кроки покликані залякати Мадуро та його генералів, з надією спровокувати розкол у їхніх лавах».

За даними Reuters, нинішнє військове нарощування у Карибському регіоні стало найбільш масштабним з 1994 року, коли Сполучені Штати проводили операцію «Підтримка демократії» на Гаїті.

З серпня цього року в регіоні були помічені американські військові кораблі, підводний човен, а також винищувачі та розвідувальні літаки. До Карибського моря прямує ударна група авіаносця USS Ford у складі близько 10 тис. військовослужбовців. У жовтні агентство Reuters також зафіксувало польоти стратегічних бомбардувальників B-1B Lancer та B-52 Stratofortress неподалік узбережжя Венесуели.

США відновлюють військово-морську базу часів Холодної війни поблизу Венесуели фото 2
фото: Reuters

Одночасно з цим США завдали щонайменше 14 ударів по суднах, підозрюваних у наркоторгівлі, у Карибському морі та Тихому океані, в результаті чого загинула 61 особа.

У Білому домі пояснили, що президент Дональд Трамп виконує передвиборчу обіцянку щодо боротьби з наркокартелями. Прессекретарка Анна Келлі заявила: «Він вжив безпрецедентних заходів, щоб зупинити наркотероризм, який забирає життя невинних американців».

Попри такі масштабні дії, Пентагон наразі не коментує офіційну мету цього розгортання, а влада Пуерто-Рико також не надала жодних пояснень. Експерти припускають, що оновлення баз та цивільних аеропортів у цьому регіоні може мати подвійне призначення: як для протидії наркотрафіку, так і для можливих військових операцій.

Раніше президент США Дональд Трамп заперечив, що ухвалив рішення про удари по військових об'єктах у Венесуелі, спростувавши повідомлення ЗМІ про те, що він дав згоду на таку атаку. 

Нагадаємо газета Miami Herald повідомила, що адміністрація Трампа вирішила атакувати військові об'єкти у Венесуелі, і що удари можуть бути завдані в будь-який момент. Також The Wall Street Journal писав, що адміністрація Дональда Трампа визначила цілі для майбутніх ударів по Венесуелі. До списку потрапили військові бази, порти та аеродроми, які, за даними США, використовуються для контрабанди наркотиків.

Нещодавно Трамп публічно визнав, що надав ЦРУ дозвіл на проведення таємних операцій у країні, а Пентагон перекинув до Карибського басейну найсучасніший авіаносець із кораблями супроводу, винищувачами F/A-18 і літаками радіоелектронної боротьби. За останні тижні американські стратегічні бомбардувальники B-52 і B-1 уже здійснювали польоти поблизу узбережжя Венесуели, тестуючи її систему ППО.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що після виведення морських маршрутів наркоторгівлі під контроль американські сили можуть перейти до наступного етапу – боротьби із наркотрафіком на суходолі, зокрема у Венесуелі. Трамп підкреслив, що за останній рік обсяг наркотиків, які надходили морем, знизився до менше ніж 5% від попереднього рівня.

