Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Росія зайняла місце США на ринку постачання енергоносіїв до Венесуели

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Росія зайняла місце США на ринку постачання енергоносіїв до Венесуели
Венесуела почала шукати нового постачальника після того, як Трамп відкликав ліцензії енергетичних компаній
фото: Pexels (ілюстративне)

З березня по жовтень 2025 року поставки американського лігроїну до Венесуели впали до нуля

Венесуела змінила постачальника нафтопродукту – лігроїну. Санкції США зміцнили економічну співпрацю між РФ і Венесуелою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Згідно з даними Kpler, з березня по жовтень 2025 року поставки американського лігроїну впали до нуля, в той час як російського – зросли до понад 7 млн барелів. У серпні поставки становили 49 тис. барелів на день, а у вересні – 69 тис. барелів. Зазначається, що це перша хвиля поставок лігроїну з РФ до Каракаса за майже шість років.

Лігроїн – це нафтопродукт, який використовують для розбавлення надважкої нафти для її транспортування трубопроводами для експорту. Венесуела почала шукати нового постачальника після того, як американський лідер Дональд Трамп на початку 2025 року відкликав ліцензії в енергетичних компаній країни, зокрема в Chevron Corp. Це призвело до завершення 18-місячного періоду, протягом якого Венесуела купувала лігроїн у США. Для американських НПЗ ця країна була зручним ринком для надлишків.

Для РФ угода з Венесуелою вигідна тим, що Москва отримала змогу збувати надлишки нафтопродукту після втрати доступу до ринків Євросоюзу через санкції. Експортний термінал Усть-Луга, який забезпечує близько 7% постачань лігроїну до Венесуели, зазнав серйозних пошкоджень наприкінці серпня.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ухвалив рішення повністю зупинити дипломатичні контакти з Венесуелою, наказавши припинити всі переговори з урядом Ніколаса Мадуро.

До слова, ціни на нафту зросли після того, як Білий дім продемонстрував готовність досягти угоди з Китаєм, щоб заспокоїти нові торговельні напруження між двома найбільшими споживачами нафти.

Читайте також:

Теги: нафта росія США санкції Венесуела

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ продовжують утримувати фронт від росіян
Запеклі бої за Куп’янськ та Лиман: ворог планує оточити міста
21 вересня, 15:30
Пілотів American Airlines відсторонили за святкування вбивства Чарлі Кірка
Пілотів American Airlines відсторонили за святкування вбивства Чарлі Кірка
15 вересня, 01:16
Колишня заступниця Шмигаля розпочала свою дипломатичну місію у Сполучених Штатах
Стефанішина розпочала роботу на посаді посла у США
15 вересня, 20:02
Повернення з полону. Родичі зниклих безвісті сподіваються, що їхні сини, батьки, чоловіки перебувають у російському полоні, проте таких випадків щороку все менше
Серед звільнених з полону менше 1% тих, хто був у списках зниклих безвісти – Координаційний штаб
17 вересня, 16:07
США мають намір посилити тиск на Міжнародний кримінальний суд
Reuters: США можуть ввести санкції проти Міжнародного кримінального суду
22 вересня, 22:46
Офіс з питань управління та бюджету наказав визначити програми та проєкти, фінансування яких буде припинено
Білий дім наказав провести масові звільнення у разі шатдауну
25 вересня, 11:51
Аеропорт у Мюнхені закривали через появу невідомив дронів
Канцлер Німеччини вказав на РФ після зупинки авіарейсів у Мюнхені через дрони
6 жовтня, 00:28
У суді підозрюваний політик висловив готовність співпрацювати зі слідством
Зустрічався з російським куратором у Туреччині. Справа нардепа Христенка: нові деталі
24 вересня, 16:31
Лавров стверджує, що Росія готова до переговорів
Лавров виступив перед порожньою залою в ООН
27 вересня, 21:05

Економіка

Росія до кінця року стане залежною від імпорту пального на 60% – розвідка
Росія до кінця року стане залежною від імпорту пального на 60% – розвідка
Росія зайняла місце США на ринку постачання енергоносіїв до Венесуели
Росія зайняла місце США на ринку постачання енергоносіїв до Венесуели
«Спецоперація» Путіна вдарила по достатку росіян – дослідження
«Спецоперація» Путіна вдарила по достатку росіян – дослідження
Оголошено лауреатів Нобелівської премії з економіки
Оголошено лауреатів Нобелівської премії з економіки
Після різкого падіння нафта почала дорожчати: що стало причиною
Після різкого падіння нафта почала дорожчати: що стало причиною
Популярний криптогаманець показує нульовий баланс: користувачі панікують через технічний збій
Популярний криптогаманець показує нульовий баланс: користувачі панікують через технічний збій

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Вчора, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Вчора, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua