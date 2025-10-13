Росія зайняла місце США на ринку постачання енергоносіїв до Венесуели

З березня по жовтень 2025 року поставки американського лігроїну до Венесуели впали до нуля

Венесуела змінила постачальника нафтопродукту – лігроїну. Санкції США зміцнили економічну співпрацю між РФ і Венесуелою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Згідно з даними Kpler, з березня по жовтень 2025 року поставки американського лігроїну впали до нуля, в той час як російського – зросли до понад 7 млн барелів. У серпні поставки становили 49 тис. барелів на день, а у вересні – 69 тис. барелів. Зазначається, що це перша хвиля поставок лігроїну з РФ до Каракаса за майже шість років.

Лігроїн – це нафтопродукт, який використовують для розбавлення надважкої нафти для її транспортування трубопроводами для експорту. Венесуела почала шукати нового постачальника після того, як американський лідер Дональд Трамп на початку 2025 року відкликав ліцензії в енергетичних компаній країни, зокрема в Chevron Corp. Це призвело до завершення 18-місячного періоду, протягом якого Венесуела купувала лігроїн у США. Для американських НПЗ ця країна була зручним ринком для надлишків.

Для РФ угода з Венесуелою вигідна тим, що Москва отримала змогу збувати надлишки нафтопродукту після втрати доступу до ринків Євросоюзу через санкції. Експортний термінал Усть-Луга, який забезпечує близько 7% постачань лігроїну до Венесуели, зазнав серйозних пошкоджень наприкінці серпня.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ухвалив рішення повністю зупинити дипломатичні контакти з Венесуелою, наказавши припинити всі переговори з урядом Ніколаса Мадуро.

До слова, ціни на нафту зросли після того, як Білий дім продемонстрував готовність досягти угоди з Китаєм, щоб заспокоїти нові торговельні напруження між двома найбільшими споживачами нафти.