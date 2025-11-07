Хто може стати президентом США замість Трампа: Рубіо назвав кандидата

Держсекретар США Марко Рубіо вважає віцепрезидента Джей Ді Венса фаворитом президентських виборів 2028

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо висловив упевненість, що віцепрезидент Джей Ді Венс є головним претендентом на перемогу в президентських перегонах 2028 року. Про це інформує «Главком» з посиланням на Politico.

Як повідомило джерело, близьке до держсекретаря, «Марко чітко дав зрозуміти: якщо Джей Ді вирішить балотуватися, він стане єдиним кандидатом від партії. Рубіо докладе всіх можливих зусиль, аби допомогти віцепрезидентові в цій кампанії». Politico розцінює такі заяви як початок підготовки певної частини республіканців до боротьби за лідерство в партії, незважаючи на те, що другий термін президентства Дональда Трампа тільки розпочався.

Американський лідер уже неодноразово називав і Венса, і Рубіо своїми можливими наступниками. Водночас обидва політики стверджують, що підтримують дружні стосунки та не є конкурентами. «Ніхто не очікує, що Марко залишить уряд чи почне критикувати чинного віцепрезидента», – додало інше джерело.

Співрозмовник Politico з оточення Білого дому зазначив, що «існує очікування, що Джей Ді висуне свою кандидатуру, а Рубіо стане його напарником на виборах». Згідно з опитуванням, проведеним виданням, серед виборців, які підтримували Трампа минулого року, найвищий рівень підтримки має саме Венс: 35% респондентів хотіли б бачити його кандидатом від Республіканської партії. Для порівняння, лише 2% опитаних віддали перевагу Рубіо, тоді як 60% ще не визначилися або не бажають бачити жодного з них. Чинному президенту симпатизують 28% респондентів.

Раніше Трамп назвав, хто з Республіканської партії зможе в майбутньому зайняти президентське крісло. Репортер поставив питання американському лідеру щодо третього терміну та нагадав, що днями держсекретар США Марко Рубіо заявив, що, на його думку, віцепрезидент Джей Ді Венс був би чудовим кандидатом на пост президента США.

Як відомо, віцепрезидент США Джей Ді Венс зазначив, що за більш ніж 200 днів на посаді здобув необхідний практичний досвід і готовий взяти на себе обов’язки президента у разі потреби. «Так, трапляються жахливі трагедії. Але я впевнений, що президент США в хорошій формі, допрацює до кінця свого терміну і зробить великі справи для американського народу. І якщо, не дай Боже, трапиться жахлива трагедія, я не можу уявити кращого навчання на робочому місці, ніж те, яке я отримав за останні 200 днів», – сказав Венс.

До слова, президент США Дональд Трамп несподівано змінив риторику щодо Росії, запровадивши перші санкції від початку свого другого терміну. Як повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, це рішення частково стало наслідком впливу державного секретаря США Марко Рубіо.