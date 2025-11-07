Україна відновлює експорт зброї: як виробники зможуть продавати «надлишки» за кордон

Умєров підкреслив, що жодна одиниця продукції не може бути перепродана без відома України

Україна переходить до нового етапу розвитку оборонно-промислового комплексу, відновлюючи повноцінний механізм експорту власного озброєння. Про це йшлося на зустрічі з журналістами секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова і радника президента України зі стратегічних питань Олександра Камишіна 6 листопада, інформує «Главком».

Як пояснили у РНБО, процедура лишається прозорою: якщо компанія підпадає під визначені критерії допуску до експорту та має надлишкові виробничі спроможності, не затребувані Силами безпеки та оборони, то вона може подати заявку на експорт до Державної служби експортного контролю. Протягом 90 днів Державної служби експортного контролю України верифікує усі дані та надає дозвіл.

Пояснюючи визначення «надлишку», Умєров зазначив, що ДСЕК робить міжвідомчий запит; Міноборони консолідує потреби, рішення/рекомендації ухвалюються колегіально на Міжвідомчій комісії з політики військово-технічного співробітництва, із залученням усіх Сил безпеки та оборони.

Камишін наголосив, що приватним виробникам не обов’язково йти через держспецекспортерів: виробник може скористатися послугами держспецекспортера, приватного спецекспортера або отримати власні повноваження як резидент Defenсe City. Дозвіл на експорт видається після погодження з Державною службою експортного контролю та Міжвідомчою комісією при РНБО. Умєров запевнив, що це забезпечує подвійний рівень контролю – технічний і безпековий.

Таким чином, як наголосив секретар РНБО, держава зберігає повний контроль за кінцевим користувачем зброї. РНБО формує та оновлює вичерпний перелік країн, до яких дозволено експортувати українську зброю. Перші, хто увійде до переліку, це країни, з якими Україна підписала безпекові угоди.

Умєров підкреслив, що у подальшому жодна одиниця продукції не може бути перепродана без відома України – діє післяекспортний контроль, в тому числі із залученням розвідки.

«Пріоритет – фронт. Якщо Збройним силам терміново потрібна ця зброя, дозвіл на експорт може бути зупинений або скасований. Безпека і потреби війська завжди важливіші за будь-які експортні контракти», – сказав він.

Водночас Камишін нагадав про Defence City – спеціальний режим для оборонної індустрії України. За його словами, усі, хто буде резидентом Defence City, окрім іншого, отримують спрощений доступ до процедур експорту, міжнародних передач і спільного виробництва. Він додав, що це «зона швидкої дії» – де рішення ухвалюються за дні, а не місяці».

Як запевнили журналістів, резиденти працюють за принципом «єдиного вікна» – від розробки до продажу, а усі погодження, дозволи й документи оформлюються централізовано, без бюрократичних бар’єрів.

Камишін запевнив, що створена система гарантує контроль і пріоритет для ЗСУ, але дає можливість залучати іноземні інвестиції і запускати ко-продакшн.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна готова співпрацювати у сфері експорту озброєння, зокрема щодо морських дронів та окремих артилерійських систем. Президент наголосив, що не всю зброю, яку виробляє Україна, можна експортувати.

Зокрема, за словами глави держави, у 2025 році Україна відкриває два представництва з продажу зброї, яка є в надлишку та, яка виробляється в рамках ко-продакшена. Також наступного тижня американська команда відвідає Україну щодо угоди про виробництво дронів.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна у керованому режимі експортуватиме частину виробленої у країні зброї.

Також Володимир Зеленський під час третього відкриття Міжнародного форуму оборонних індустрій розповів про потужності військово-промислового комплексу країни та окреслив ключові завдання для уряду та виробників. За словами президента, від початку повномасштабної війни оборонно-промисловий потенціал України збільшено у десятки разів.

До слова, Україна разом з Євросоюзом у 2026 році досягне рівня виробництва артилерійських пострілів, рівного виробництву Російської Федерації. Про це президент України Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком».