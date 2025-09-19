Головна Країна Політика
Україна частково відкриває експорт зброї – президент

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Україна частково відкриває експорт зброї – президент
Зеленський: Є попит на нашу зброю
Зеленський: Завдяки саме керованому експорту ми зможемо акумулювати гроші на більше виробництво тих речей, які потрібні нашій армії

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна у керованому режимі експортуватиме частину виробленої у країні зброї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Протягом двох тижнів буде представлений концепт – три нові експортні платформи. Перша платформа – для експорту та взаємодії зі Сполученими Штатами Америки, друга платформа – це наші європейські партнери, третій напрям – інші партнери у світі, які теж зацікавлені в українській зброї та від яких Україна отримала ту чи іншу підтримку. Це обов’язково, щоб вони нам теж допомагали, щоб ми їм допомогли», – наголосив президент.

Зеленський підкреслив: «Зараз саме українці, саме українські компанії, українська армія мають один із найбільш сильних досвідів сучасної війни, і це стосується багато в чому передової зброї, передових технологій. Україна не буде займатися «збройною благодійністю» й допомагати тим, кому байдуже на Україну. Ми готові працювати з тими, хто підтримував нас реально, нашу незалежність. Звісно, має бути й надійний експортний контроль – щоб до українських технологій, до нашої зброї не дістались росіяни та їхні спільники».

За словами глави держави, «є чіткий попит на нашу зброю». «Відповідно, завдяки саме керованому експорту ми зможемо акумулювати гроші на більше виробництво тих речей, які потрібні нашій армії», – пояснив президент.

До слова, перші два пакети військової допомоги в межах ініціативи Purl міститимуть ракети для системи протиповітряної оборони Patriot і артилерійської системи Himars. Зеленський заявив, що Україна вже отримала понад $2 млрд від партнерів у межах програми Purl і розраховує у жовтні на додаткове фінансування.

Теги: експорт зброя озброєння Володимир Зеленський

