«У 2026 році доженемо Росію». Зеленський повідомив про успіхи у виробництві зброї

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: glavcom.ua

«Ми з Євросоюзом виходимо на кількість виробництва артилерійського пострілу, який буде рівним виробництву Російської Федерації»

Україна разом з Євросоюзом у 2026 році досягне рівня виробництва артилерійських пострілів, рівного виробництву Російської Федерації. Про це президент України Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком».

«У 2026-му році ми з Євросоюзом виходимо на кількість виробництва артилерійського пострілу, який буде рівним виробництву Російської Федерації», – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що, якщо партнери України пришвидшать свої виробничі процеси, Україна зможе стати навіть сильнішою за Росію у виробництві артилерії в перспективі. «Це важливий трек», – додав президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час третього відкриття Міжнародного форуму оборонних індустрій розповів про потужності військово-промислового комплексу країни та окреслив ключові завдання для уряду та виробників.

За словами президента, від початку повномасштабної війни оборонно-промисловий потенціал України збільшено у десятки разів. 

До слова, Україна готує угоди щодо контрольованого експорту зброї. Наразі є домовленості зі США, Європою, Близьким Сходом та Африкою. 

Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський анонсував важливий крок у зміцненні оборонної та економічної стійкості України – початок програми контрольованого експорту української зброї. Серед першої пропозиції партнерам – сучасні морські дрони, які вже продемонстрували високу ефективність у Чорному морі.

За словами глави держави, «є чіткий попит на нашу зброю». Україна у керованому режимі експортуватиме частину виробленої у країні зброї.

Теги: зброя Володимир Зеленський

