Україна засудила масові затримання активістів в Криму

Росія затримала щонайменше 13 активістів, які прийшли як слухачі на засідання щодо апеляції вироку заступнику голови Меджлісу Наріману Джелялу та братам Ахтемовим

Представництво президента України в АР Крим засудило і назвало «абсолютно незаконним» масове затримання силовиками в окупованому Криму родичів, правозахисників, журналістів та громадських активістів, які прийшли підтримати під будівлю підконтрольного Кремлю суду у Сімферополі Нарімана Джеляла і братів Ахтемових. Про це йдеться в заяві Представництва.

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«Серед затриманих батьки Азіза Ахтемова – Зарема та Ескендер Ахтемови, кореспонденти «Кримської солідарності»: журналістка Лутфіє Зудієва і журналіст Куламет Ібраїмов, родичі Нарімана Джеляла та навіть громадські активісти, які є особами з інвалідністю. Загалом повідомляється про щонайменше 13 затриманих», – повідомляє Представництво президента.

Такі «рішення», кажуть у відомстві, мають на меті «ізоляцію затриманих та залякування родичів, журналістів та активістів, які відстоюють права та свободи своїх рідних чи співвітчизників, а також висвітлюють свавільні дії окупантів».

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«Висловлюємо підтримку затриманим, підсудним та їх родинам. Україна робитиме усе задля деокупації Криму та притягнення винних у свавільних затриманнях, винесенні політично-мотивованих рішень та інших порушення прав і свобод наших співгромадян до відповідальності. Питання цих незаконних дій окупаційної влади та кричущих порушень прав людини буде порушуватись Україною й на майданчику Кримської платформи», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні стало відомо, що у Сімферополі російські силовики затримали людей, які підтримують Нарімана Джеляла та братів Ахтемових, фігурантів «справи про диверсію на газопроводі» у Перевальному. Тоді підставою для затримання російські силовики назвали буцімто порушення громадського правопорядку. «Суд» призначив Джелялу 17 років ув'язнення зі штрафом у 700 тисяч рублів та обмеження свободи 1,5 року після звільнення. Асан та Азіз Ахтемови отримали 15 і 13 років за ґратами відповідно, штраф у 500 тисяч рублів та обмеження свободи впродовж року після звільнення. Кримські татари свою вину не визнають. Вони наголошують, що справу сфабрикували, а щодо них застосовували тортури.

Нагадаємо, що Нарімана Джеляла, Асана та Азіза Ахтемових окупанти заарештували у вересні 2021 року. Їх звинуватили у скоєнні диверсії на газопроводі у Криму. ФСБ Росії стверджувало, що «диверсію» нібито організувало Головне управління розвідки Міноборони України.