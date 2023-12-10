Стало відомо, скільки Німеччина передасть Україні снарядів протягом 2024 року

Зараз німецька оборонна промисловість збільшує виробничі потужності

Протягом наступного року планується, що Німеччина передасть Україні близько 200 тисяч снарядів. Про це повідомив генеральний інспектор Збройних сил Німеччини, Карстен Бройєр, у розмові для Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

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«Німеччина наступного року зможе поставити майже 200 000 артилерійських снарядів. Я думаю, це значна частина від запланованого мільйона», – заявив він.

Бройєр підкреслив, що німецька оборонна промисловість в даний час розширює виробничі потужності.

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Як повідомлялося, наразі країни Європейського Союзу передали Україні 480 тис боєприпасів у межах домовленостей про постачання 1 млн боєприпасів до березня 2024 року. Таким чином, наша країна має менше ніж половину від обіцяної кількості тоді, коли до кінця терміну залишилося близько чотирьох місяців.

Нагадаємо, Європейський Союз допускає варіант закупівлі артилерійських боєприпасів у країн, які не перебувають у Євросоюзі, для того, щоб виконати свою обіцянку перед Україною. Побоювання, що ЄС не встигне надати Україні мільйон артилерійських боєприпасів змушують Францію змінити свої колишні твердження про те, що боєприпаси мають вироблятися тільки в Європі.

До слова, Україна розраховує вже до кінця 2023 року розпочати виробництво 155-мм артилерійських снарядів стандарту НАТО. Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін також додав, що оборонна промисловість України може стати двигуном відновлення економіки нашої країни.