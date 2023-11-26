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Президент Латвії вказав, де ЄС може взяти додаткові снаряди для України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Президент Латвії вказав, де ЄС може взяти додаткові снаряди для України
За інформацією очільника Латвії, є деякі так звані треті країни, які все ще купують боєприпаси у європейських заводів
фото: Суспільне

Необхідно домовлятися про постачання снарядів для України з усіма державами, що їх мають

Євросоюз має розмовляти з будь-якими державами, що готові продати снаряди для України. Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, передає «Суспільне».

За інформацією очільника Латвії, є деякі так звані треті країни, які все ще купують боєприпаси у європейських заводів.

«І якщо ми можемо відкласти, наприклад, їхні закупівлі, тому що у них немає активної військової ситуації, то, напевно, це те, що ми повинні зробити», – сказав Рінкевичс.

Президент Латвії певен, що ЄС має домовлятися про постачання снарядів для України з усіма державами, що їх мають, «без жодних обмежень, окрім, звісно, друзів і союзників Російської Федерації».

Раніше президент Латвії Едгарс Рінкевичс, який перебував у Києві з візитом, у ніч на 25 листопада спускався в укриття під час масованої атаки дронів на столицю України. Разом із прем'єр-міністром Литви Інґрідою Шимоніте він провів там шість годин. 

Також президент Латвії після пережитої в Києві російської повітряної атаки зробив важливу заяву.

Нагадаємо, що в ніч на 25 листопада ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних дронів. Було запущено приблизно 75 ударних БпЛА типу Shahed-131/136. 71 – знищено протиповітряною обороною.

За уточненими даними, українські захисники знищили 66 дронів-камікадзе у столиці та Київській області.

Рятувальники показали фото наслідків нічного удару по Києву.

До слова, енергетики попередили жителів Києва та області про проблеми внаслідок нічної атаки ворога. 

Читайте також: Наймасованіша атака дронів на Київ: підсумки нічного терору
Теги: укриття боєприпаси президент ворог

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