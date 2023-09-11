Генерал Міллі пояснив, чому питання завершення війни ще не на часі

Жодна зі сторін на даний момент не досягла своїх політичних цілей військовим шляхом

Розпочата Росією війна в Україні не завершиться, поки «одна або інша сторона не досягне цілей» військовим шляхом, або не буде прийнято рішення про переговори. Але наразі «цей час ще не настав». Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марк Міллі, повідомляє CBSNews.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, жодна зі сторін на даний момент не досягла своїх політичних цілей військовим шляхом, і війна триватиме до тих пір, поки одна або інша сторона не досягне цих цілей, або поки обидві сторони не вирішать, що настав час сісти за стіл переговорів, тому що вони не досягти результату силою. «А цей час ще не настав», – констатував Міллі.

Триває 565-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборонних дій на сході та ведення наступальної операції на півдні України, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.