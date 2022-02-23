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    Звідки у Путіна ненависть до України?

    • Леонід Швець

      Журналіст

    •  glavcom.ua
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    Дії президента Росії дуже часто не мають жодної логіки - Звідки у Путіна ненависть до України?
    Дії президента Росії дуже часто не мають жодної логіки
    фото з відкритих джерел

    Господар Кремля годину доводив світові, що України не існує

    Мовою оригіналу

    21 февраля Владимир Путин объявил войну Украине и Соединенным Штатам.

    Трудно сказать, как далеко уходят корни ненависти хозяина Кремля к Украине.

    Может, они произрастают из традиционной подозрительности советской гэбни к «бендеровцам». Может, его еще в детстве поколачивал хулиган с характерным фрикативным «г».

    Уже в бытность президентом он несколько раз был жестоко унижен Украиной, когда первый Майдан похоронил все усилия Кремля протащить на трон Януковича, а второй выпер того в Ростов. Стремление в корне задавить малейшие признаки «оранжевых революций» определило всю внутреннюю политику Путина.

    Именно в Украине он получил знаменитое на весь мир прозвище, с которым навсегда войдет в историю. Есть от чего взбеситься

    Как сообщил миру в своей без малого часовой речи Путин, Украина – это историческое и политическое недоразумение, и, если бы не Ленин и США, ее бы ни за что не было.

    До Ленина уже не дотянешься, разве что сжечь огнеметами Мавзолей, на Америку в полный рост не попрешь, а вот с Украиной как инструментом подрывной американской политики и самым тревожащим гвоздем в царственной заднице нужно покончить. Признание «народных республик» Донбасса – очередной после захвата Крыма шаг в этом направлении.

    Продолжение следует, такая у Путина миссия. Но, конечно, для него это в первую очередь битва с главным шайтаном, который подло прячется за океаном. Недаром Кремль так легко находит общий язык с режимом аятолл.

    Обо всем этом российский президент и рассказал в своей длинной откровенной речи. Война и так шла, разной степени гибридности, теперь она открыто объявлена. Тоже так, по-гибридному, без соблюдения формальностей, но заблуждений уже больше никаких и ни у кого.

    Пока он жив, будет стрелять, травить, жечь, кусать и царапать, в зависимости от того, что будут позволять обстоятельства. Защититься можно, только создав обстоятельства, которые этого не позволят...

    Эта война при дышащем Путине не может быть прекращена, она может быть лишь приглушена специальными и весьма серьезными совместными усилиями Украины и Запада. А дальше – ждать, пока биология не возьмет свое.

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    Джерело: блог Леоніда Швеця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: США війна Путін ОРДЛО Україна демократія
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    Звідки у Путіна ненависть до України?