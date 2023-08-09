Twitter отримав штраф у $350 тис. за неповагу до суду США
Штраф призначили після того, як компанія не дозволила провести розслідування щодо колишнього президента США Дональда Трампа
У США соцмережу Twitter, яка тепер називається X, оштрафували за неповагу до суду. Про це пише Reuters.
Штраф у $350 тис. призначили після того, як компанія не дозволила провести розслідування щодо колишнього президента США Дональда Трампа. Спеціальний прокурор Джек Сміт, який розслідує справу Трампа, отримав ордер на розслідування в січні 2023 року. Прокуратура стверджувала, що в дописах експрезидента можуть бути докази злочинів. Однак соцмережа затримала процес.
Ця затримка спонукала федерального суддю визнати дії Twitter неповагою та оштрафувати компанію.
Нагадаємо, Ілон Маск безкоштовно забрав собі акаунт @x, який належав фотографу із Сан-Франциско Джин Х Хвану. Таке ім'я могло коштувати велику суму, проте його колишньому власнику запропонували лише мерч Twitter та зустріч з Маском.
Раніше компанія Apple відхилила заявку на перейменування Twitter на X.
До слова, грошовий потік Twitter залишається негативним через майже 50% падіння доходів від реклами та велике боргове навантаження, що не відповідає очікуванням Ілона Маска.
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