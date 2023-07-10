Єврокомісія продовжила дію спрощеного роумінгу для України

Комісія готується до інтеграції України в зону роумінгу Євросоюзу

Сім українських та 22 європейські мобільні оператори погодили продовження скасування роумінгової плати для українців ще на 12 місяців. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

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Зазначається, що Єврокомісія сприяла досягненню угоди між операторами, щоб взаємно знизити тарифи, які вони повинні підтримувати для здійснення транскордонних дзвінків.

У Комісії додають, що доступні дзвінки дозволяють українцям, що шукають притулок у Європі, перебувати на зв’язку з рідними й друзями в Україні та навпаки.

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Орган європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC) зазначив ефективність угоди, адже вона дозволила надавати доступні послуги транскордонних дзвінків.

Окрім того, зазначається, що паралельно з цим Комісія готується до інтеграції України в зону роумінгу ЄС, що забезпечить більш стабільне та довгострокове рішення. У квітні 2023 року Комітет асоціації Україна-ЄС прийняв пропозицію Комісії щодо приєднання України до правил ЄС про роумінг.

Наступним кроком для України є повна адаптація законодавства до законодавства ЄС, а потім Рада Європейського Союзу ухвалить остаточне рішення.

Зазначимо, що для підключення доступного роумінгу українцям у Європі не потрібно нічого робити – послуга активується автоматично та поширюється як на дзвінки до України, так і навпаки. Необхідно лише оплачувати свій тарифний пакет.

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Нагадаємо, що ЄС та Україну незабаром може об'єднати спільна роумінг-зона. Усередині Євросоюзу клієнти мобільних операторів країн-учасниць не сплачують за роумінг. Цей захід діє аж до 2032 року.