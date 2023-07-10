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Єврокомісія продовжила дію спрощеного роумінгу для України

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Єврокомісія продовжила дію спрощеного роумінгу для України
Єврокомісія закликала операторів продовжити підтримку українців
фото з відкритих джерел

Комісія готується до інтеграції України в зону роумінгу Євросоюзу

Сім українських та 22 європейські мобільні оператори погодили продовження скасування роумінгової плати для українців ще на 12 місяців. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Зазначається, що Єврокомісія сприяла досягненню угоди між операторами, щоб взаємно знизити тарифи, які вони повинні підтримувати для здійснення транскордонних дзвінків.

У Комісії додають, що доступні дзвінки дозволяють українцям, що шукають притулок у Європі, перебувати на зв’язку з рідними й друзями в Україні та навпаки.

Орган європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC) зазначив ефективність угоди, адже вона дозволила надавати доступні послуги транскордонних дзвінків.

Окрім того, зазначається, що паралельно з цим Комісія готується до інтеграції України в зону роумінгу ЄС, що забезпечить більш стабільне та довгострокове рішення. У квітні 2023 року Комітет асоціації Україна-ЄС прийняв пропозицію Комісії щодо приєднання України до правил ЄС про роумінг.

Наступним кроком для України є повна адаптація законодавства до законодавства ЄС, а потім Рада Європейського Союзу ухвалить остаточне рішення.

Зазначимо, що для підключення доступного роумінгу українцям у Європі не потрібно нічого робити – послуга активується автоматично та поширюється як на дзвінки до України, так і навпаки. Необхідно лише оплачувати свій тарифний пакет.

Нагадаємо, що ЄС та Україну незабаром може об'єднати спільна роумінг-зона. Усередині Євросоюзу клієнти мобільних операторів країн-учасниць не сплачують за роумінг. Цей захід діє аж до 2032 року.

Теги: Єврокомісія мобільні оператори Україна

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