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Напад на високопосадовця податкової служби: суд обрав затриманим запобіжні заходи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Напад на високопосадовця податкової служби: суд обрав затриманим запобіжні заходи
фото: пресслужба поліції

Затримані можуть провести наступні десять років за гратами

Сьогодні, 21 серпня, суд обрав запобіжний захід двом затриманим у справі про напад на заступника голови Податкової служби Євгена Сокура. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Зазначається, що спільники можуть провести наступні десять років за гратами.« На час досудового розслідування спільники перебуватимуть під вартою без можливості внесення застави. Наступні десять років вони можуть провести у в’язниці», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 17 серпня голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що у середмісті Києва було скоєно спробу замаху на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура. Пізніше прокурори повідомили про підозру двом чоловікам у справі про спробу замаху.

У Нацполіції вважають основним мотивом при спробі замаху професійну діяльність Сокури.

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Теги: прокурор напад розслідування Данило Гетманцев суд

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