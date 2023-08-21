Напад на високопосадовця податкової служби: суд обрав затриманим запобіжні заходи

Затримані можуть провести наступні десять років за гратами

Сьогодні, 21 серпня, суд обрав запобіжний захід двом затриманим у справі про напад на заступника голови Податкової служби Євгена Сокура. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

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Зазначається, що спільники можуть провести наступні десять років за гратами.« На час досудового розслідування спільники перебуватимуть під вартою без можливості внесення застави. Наступні десять років вони можуть провести у в’язниці», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 17 серпня голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що у середмісті Києва було скоєно спробу замаху на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура. Пізніше прокурори повідомили про підозру двом чоловікам у справі про спробу замаху.

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У Нацполіції вважають основним мотивом при спробі замаху професійну діяльність Сокури.