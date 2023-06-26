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Як змінилося населення Києва під час війни? Мобільні оператори назвали цифру

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Як змінилося населення Києва під час війни? Мобільні оператори назвали цифру
Зараз у Києві зареєстровано більше 391 тис. ВПО
фото з відкритих джерел

КМДА: у Києві працює 3,2 млн телефонів

Станом на червень, за даними мобільних операторів щодо кількості телефонів у місті, у столиці України перебуває 3,2 млн людей. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Зараз у Києві зареєстровано більше 391 тис. ВПО, це якщо рахувати з 2014 року. З початку повномасштабного вторгнення у Києві зареєструвалися майже 270 тис. осіб як ВПО.

Внутрішньо переміщені особи – це зазвичай жінки з дітьми. Близько 60%  – жінки, майже 68 тис. – діти. А чоловіки ж переважно, якщо вони не з інвалідністю чи не пенсійного віку, дуже часто не реєструються як ВПО. Київ забезпечив влаштування дітей до шкіл, садочків, медичне обслуговування. А от питання житла, яке стоїть найгостріше, на жаль, швидко вирішитися не можна. Потрібно враховувати також те, що ВПО можуть змінювати місце проживання, переїжджаючи в інший район чи за кордон.

Зазначимо, що станом на лютий 2022 року загальна кількість пільговиків у Києві, які мали право на безкоштовний проїзд, становила 729 тис. осіб, із них пенсіонерів за віком – 573 тис. Станом на червень 2023 року у Києві зареєстровано 789 тис. пільговиків, із них 572 тис. – пенсіонери за віком.

Слід говорити також, що нині 100 тис. киян на фронті: беруть участь у бойових діях на сході, на півдні. Це орієнтовні дані. При цьому зростає кількість людей з інвалідністю. Точну цифру місто дати не може, заявила Хонда, поки тривають процедури встановлення інвалідності. Станом на січень 2022 року у Києві було 162 тис. людей з інвалідністю, а станом на зараз – близько 170 тис.

Марина Хонда – заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (з 2018 р.). Координує діяльність департаментів суспільних комунікацій, соціальної політики, служби у справах дітей та сім’ї, управління туризму та промоцій. У столичній владі з 2001 р. До 2008 р. працювала у секретаріаті Київської міської ради в юридичному відділі та в управлінні правового забезпечення. З 2008 р. до 2010 р. – начальник юридичного управління ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд. З 2010 р. начальник Головного управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). З 2012 р. – директор Департаменту суспільних комунікацій КМДА.

До слова, Vodafone сплатить майже 1,8 млн грн за неправдиву інформацію в рекламі. А Kyivstar та lifecell запускають функцію резервування номерів загиблих чи зниклих безвісти захисників. Номер не надійде в продаж загалом протягом двох років.

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Теги: Київ мобільні оператори КМДА Марина Хонда

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