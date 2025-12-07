Головна Світ Соціум
Китайські військові влаштували провокацію біля берегів Японії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Китайські військові влаштували провокацію біля берегів Японії
Китайський винищувач агресивно відреагував на появу японських літаків
Інцидент стався, коли китайський флот проводив навчання біля острова Окінава

Напруженість у китайсько-японських відносинах зростає, і дві країни поступово наближаються до межі військового конфлікту. Як інформує «Главком», про новий інцидент у цьому контексті повідомляє Bloomberg. Останніми тижнями і без того непрості відносини двох країн погіршилися після того, як у листопаді нова прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі озвучила тезу про те, що Токіо може розгорнути свої війська разом з іншими країнами у разі нападу Китаю на Тайвань.

Пекін звинуватив Такаічі у втручанні у внутрішні справи Китаю та застосував економічні та дипломатичні заходи у відповідь, вимагаючи від неї відмови від своїх заяв. Прем'єр-міністр Японії відмовилася відкликати свої коментарі, стверджуючи, що позиція Японії не змінилася, що залишило обидві сторони у дипломатичному глухому куті.

Однак у суботу стався вже військовий інцидент. Як розповів міністр оборони Японії Шінджіро Коїдзумі, два японські винищувачі F-15 були підняті в повітря і направлені в район нейтральних вод біля японського острова Окінава. Їх задачою було перевірити, чи не зайшли китайські літаки, запущені з авіаносця, в повітряний простір Японії.

Під час виконання цієї місії китайський винищувач J-15 спрямував на них свій радар націлювання зброї.

«Це надзвичайно прикро. Ми висловили рішучий протест Китаю та вимагаємо вжити заходів для запобігання повторенню таких дій. Ми відреагуємо спокійно та твердо», – прокоментувала цей інцидент прем'єр-міністерка Японії.

Натомість Міністерство закордонних справ Китаю звинуватило Японію брехні та спробі «нагнітати напруженість і ввести в оману міжнародну спільноту».

«Китай не приймає так званий протест японської сторони та одразу ж відхилив його, а також подав зустрічні протести», – ідеться у заяві міністерства.

Речник ВМС Китаю заявив, що літаки Сил самооборони Японії неодноразово наближалися до району військових навчань ВМС Китаю та переривали їх, що серйозно загрожувало безпеці.

Попри заяви Китаю про те, що це Японія його буцімто провокує, існує довга історія агресивних дій Китаю на морі щодо своїх сусідів та інших країн.

Нагадаємо, Китай і Росія провели третій раунд спільних протиракетних навчань на території Росії. Вони нібито не були спрямовані проти будь-якої третьої сторони та не були реакцією на будь-які поточні міжнародні події. Минулого місяця обидві країни провели переговори з питань протиракетної оборони та стратегічної стабільності, а в серпні провели артилерійські та протичовнові навчання в Японському морі.

Теги: Японія Китай військові навчання повітря винищувач

Китайські військові влаштували провокацію біля берегів Японії
Китайські військові влаштували провокацію біля берегів Японії
