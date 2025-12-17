Сили спецоперацій уразили артилерійський склад окупантів на Луганщині (відео)

«Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії»

У ніч на 17 грудня підрозділи front-strike Сил спеціальних операцій здійснили ураження польового артилерійського складу 101-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення 51 ЗВА на тимчасово окупованій території Луганської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ССО.

Зазначений склад активно використовувався для постачання боєприпасів та забезпечення наступальних спроможностей військ противника.

«Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч на 8 грудня підрозділи Сил спеціальних операцій здійснили успішне ураження ударними БпЛА по ворожих цілям на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.