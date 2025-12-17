Головна Країна Події в Україні
Сили спецоперацій уразили артилерійський склад окупантів на Луганщині (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Сили спецоперацій уразили артилерійський склад окупантів на Луганщині (відео)
Склад активно використовувався для постачання боєприпасів
фото: скриншот з відео

«Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії»

У ніч на 17 грудня підрозділи front-strike Сил спеціальних операцій здійснили ураження польового артилерійського складу 101-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення 51 ЗВА на тимчасово окупованій території Луганської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ССО.

Зазначений склад активно використовувався для постачання боєприпасів та забезпечення наступальних спроможностей військ противника.

«Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч на 8 грудня підрозділи Сил спеціальних операцій здійснили успішне ураження ударними БпЛА по ворожих цілям на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

