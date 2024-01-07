Під Маріуполем ЗСУ знищили залізничний міст: деталі

Військові вразили напівпобудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт

Під тимчасово окупованим Маріуполем на Донеччині точним ударом знищений напівпобудований російськими окупантами залізничний міст. Також згоріли цистерни з паливом та інженерний транспорт. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

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«Учора ЗСУ прицільним ударом знищили напівпобудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт в районі с. Гранітне», – написав він.

Загарбники «засвітили» місцезнаходження нових батарей ППО в Маріупольському районі фото: Петро Андрющенко/Telegram

Російські окупанти намагалися збити ракети, якими було атаковано міст, але безуспішно. Крім того, загарбники «засвітили» місцезнаходження нових батарей ППО в Маріупольському районі.

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Андрющенко зазначив, що міст був частиною плану росіян з побудову залізниці з РФ до Маріуполя.

ЗСУ прицільним ударом знищили напівпобудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт мапа: Петро Андрющенко/Telegram

Нагадаємо, що російські загарбники перекидають військову техніку через тимчасово окупований Маріуполь Донецької області на Бердянський напрямок.

Триває 683-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень.