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Сестра Кім Чен Ина раптово висунула претензію Трампу

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Сестра Кім Чен Ина раптово висунула претензію Трампу
Нещодавно Кім Чен Ин наказав підтримувати готовність зброї до використання ядерного потенціалу
фото: Pyongyang Press

«Політика США щодо КНДР є виправданням для того, щоб ми зміцнювали свій ядерний потенціал стримування»

Сестра лідера КНДР Кім Чен Ина Кім Йо Чен розкритикувала адміністрацію президента США Дональда Трампа за активізацію «провокацій». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Кім Йо Чен розкритикувала візит американського авіаносця USS Carl Vinson до Південної Кореї і заявила, що ця акція була частиною «політики конфронтації» проти Північної Кореї.

«Як тільки в цьому році з'явилася нова адміністрація, США посилили політичні та військові провокації проти КНДР, «продовжуючи» ворожу політику колишньої адміністрації», – сказала Кім Йо Чен.

Сестра лідера КНДР Кім Чен Ина наголосила, що політика США щодо Північної Кореї є достатнім виправданням для того, щоб КНДР на невизначений термін зміцнювала свій ядерний потенціал стримування.
 
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп має намір відновити відносини з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву американського лідера під час пресконференції з прем'єр-міністром Японії Сігеру Ісібою.

Трамп впевнений, що добре ладнає з очільником КНДР і назвав це «дуже великою перевагою для всіх». Глава японського уряду також додав, що було б добре вирішити питання з КНДР, які включають денуклеаризацію – зменшення або ліквідацію ядерної зброї.

Нещодавно Кім Чен Ин наказав підтримувати готовність зброї до використання ядерного потенціалу. 

Північнокорейські ЗМІ писали, що чергове ракетне випробування крилатих ракет має на меті попередити «ворогів, які серйозно порушують середовище безпеки і сприяють ескалації конфронтації», а також продемонструвати «готовність різних засобів ядерних операцій КНДР».

До слова, Північна Корея отримує максимальну вигоду за військову допомогу Російській Федерації. Зокрема, північнокорейська армія отримує бойовий досвід, якого не мала з 1950-х років.

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Теги: акція Дональд Трамп політика військові Північна Корея президент Кім Чен Ин

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