Зеленський поставив завдання новому начальнику Генштабу

Зеленський: Потрібне максимальне забезпечення бригад для стійкості наших позицій як на фронті, так і в дипломатичній роботі

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони України Рустемом Умєровим і новим начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента.

«Обговорили ситуацію на фронті та у взаємодії з партнерами щодо гарантій безпеки для України. Визначив ключові завдання», – наголосив голова держави.

Міністру оборони Зеленський доручив сформувати команду, яка займатиметься взаємодією з партнерами щодо всіх деталей необхідної Україні системи безпеки та впровадження рішень, які ухвалюються на військово-політичному рівні.«Вже цього тижня сформована команда має взяти участь у роботі в Лондоні – у відповідній зустрічі військових представників», – додав президент.

Начальнику Генштабу голова держави доручив прискорити формування корпусної системи в Силах оборони та провести аудит актуальних потреб бойових бригад. За словами Зеленського, потрібне максимальне забезпечення бригад для стійкості наших позицій «як на фронті, так і в дипломатичній роботі».

фото: Telegram / Zelenskiy / Official

«Зміцнення армії – це незмінний пріоритет, і в цьому питанні не може бути кроків назад. Сили оборони та безпеки України, оборонно-промисловий комплекс та багаторівнева взаємодія з партнерами є основою нашої незалежності», – йдеться у заяві Зеленського.

Нагадаємо, 26 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Гнатова з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ.

27 лютого Рустем Умєров заявив, що генерал-майор Андрій Гнатов став заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України. За словами міністра оборони, на новій посаді генерал-майор Андрій Гнатов буде відповідати за генерацію сил та співробітництво з партнерами.

16 березня Володимир Зеленський указом призначив генерал-майора Андрія Гнатова на посаду начальника Генерального штабу ЗСУ. Фактично після головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського Гнатов став другою ключовою фігурою у військовій ієрархії Збройних Сил України. «Главком» розповів, що відомо про нового начальника Генштабу Гнатова.

До слова, в інтерв'ю «Главкому» Гнатов вперше прокоментував перспективи ротацій військових. За словами генерал-майора, це дуже чутлива тема. Зокрема, Гнатов зауважував, що на передовій ЗСУ найбільше потребують ППО та високоточної зброї, а також гарно підготовлених воїнів.