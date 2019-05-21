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    Події в Україні

    Українські морпіхи розказали, як живуть та воюють на передовій

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    Захисники України допомогають місцевим жителям та їздять митися на позиції в найближче село - Українські морпіхи розказали, як живуть та воюють на передовій
    Захисники України допомогають місцевим жителям та їздять митися на позиції в найближче село

    Українські морпіхи влаштували для себе максимально комфортні умови та навіть завели кота, якого так і назвали «Кіт»

    До Дня морської піхоти, 23 травня, у Генеральному штабі Збройних сил України показали, як українські морські піхотинці живуть та воюють на передовій у селі Водяне на Донеччині. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

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    Зазначається, що українські морпіхи влаштували для себе максимально комфортні умови та навіть завели кота, якого так і назвали «Кіт».

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    Українські морпіхи розказали, як живуть та воюють на передовій
    Українські морпіхи розказали, як живуть та воюють на передовій
    Українські морпіхи розказали, як живуть та воюють на передовій
    Українські морпіхи розказали, як живуть та воюють на передовій
    Українські морпіхи розказали, як живуть та воюють на передовій
    Українські морпіхи розказали, як живуть та воюють на передовій
    Українські морпіхи розказали, як живуть та воюють на передовій
    Українські морпіхи розказали, як живуть та воюють на передовій
    Українські морпіхи розказали, як живуть та воюють на передовій
    Українські морпіхи розказали, як живуть та воюють на передовій
    Українські морпіхи розказали, як живуть та воюють на передовій
    Українські морпіхи розказали, як живуть та воюють на передовій
    Українські морпіхи розказали, як живуть та воюють на передовій
    Українські морпіхи розказали, як живуть та воюють на передовій

    «Пару разів на добу усі морпіхи, які стоять на «нулях», заступають на бойове чергування на спостережних пунктах та вогневих точках. І вдень, і особливо вночі такі позиції прострілюються противником з різних видів зброї, тож психологічне навантаження на під час таких чергувань чимале», - пишуть у Генштабі.

    Захисники України допомогають місцевим жителям та їздять митися на позиції в найближче село.

    Нещодавно морські піхотинці вперше пройшли психологічну смугу - спеціальну вправу на витривалість.

    Нагадаємо, професійне військове свято - «День морської піхоти», яке з 2016 року відзначалося 16 листопада, відповідно до указу президента України від 23 травня 2018 року, стали відзначати 23 травня.

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