Українські морпіхи розказали, як живуть та воюють на передовій



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Захисники України допомогають місцевим жителям та їздять митися на позиції в найближче село

Українські морпіхи влаштували для себе максимально комфортні умови та навіть завели кота, якого так і назвали «Кіт»

До Дня морської піхоти, 23 травня, у Генеральному штабі Збройних сил України показали, як українські морські піхотинці живуть та воюють на передовій у селі Водяне на Донеччині. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що українські морпіхи влаштували для себе максимально комфортні умови та навіть завели кота, якого так і назвали «Кіт».

«Пару разів на добу усі морпіхи, які стоять на «нулях», заступають на бойове чергування на спостережних пунктах та вогневих точках. І вдень, і особливо вночі такі позиції прострілюються противником з різних видів зброї, тож психологічне навантаження на під час таких чергувань чимале», - пишуть у Генштабі.

Захисники України допомогають місцевим жителям та їздять митися на позиції в найближче село.

Нещодавно морські піхотинці вперше пройшли психологічну смугу - спеціальну вправу на витривалість.

Нагадаємо, професійне військове свято - «День морської піхоти», яке з 2016 року відзначалося 16 листопада, відповідно до указу президента України від 23 травня 2018 року, стали відзначати 23 травня.