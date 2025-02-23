Українські полярники здійснили мрію захисниці Маріуполя

Стяг на флагштоку підняв полярник Юрій Лишенко, який отримав важке поранення на фронті

Нава дуже хотіла потрапити на зимівлю в Антарктиду, що стало її додатковою мотивацією, щоб вистояти в російському полоні

Українські полярники поблизу станції «Академік Вернадський» на острові Галіндез здійняли прапор бригади Національної гвардії «Азов». Так учасники 29-ї антарктичної експедиції вшанували військовослужбовців та втілили мрію захисниці Маріуполя Валерії Суботіної із позивним Нава. Як інформує «Главком», про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.

Там розповіли, що оборонниця Маріуполя Нава написала полярникам у травні 2022 року, коли перебувала на оточеній російськими військами «Азовсталі».

Тоді захисниця зізналася, що дуже хотіла б потрапити на зимівлю в Антарктиду, що стало її додатковою мотивацією, щоб вистояти в російському полоні.

В Україну Валерія повернулася у квітні 2023 року, а вже в грудні 2024-го вирушила до Антарктиди разом із посестрою Марією Гердою Чех.

Захисниці здійснили подорож до крижаного континенту на круїзному лайнері, однак через несприятливі погодні умови їм не вдалося побувати на станції «Академік Вернадський».

За словами полярників, за декілька десятків кілометрів від української наукової бази лайнер застав сильний шторм, тому капітан вирішив повернути судно назад.

«Того дня і ми в центрі, і полярники на станції, і Нава з Гердою дуже засмутилися. Але ми пообіцяли, що докладемо всіх зусиль, щоб у майбутньому вони потрапили до «Вернадського». А найближчим часом виконаємо одну з головних місій їхньої поїздки: здіймемо прапор «Азова» над станцією», – розказав директор НАНЦ Євген Дикий.

Прапор «Азова» доставили до станції члени сезонної української експедиції. Стяг на флагштоку підняв полярник Юрій Лишенко, який отримав важке поранення на фронті, але повернувся в Антарктиду.

«Хоч ми і засмутилися, що не потрапили на станцію, але я бачу в цьому й оптимізм: значить, ця подорож ще попереду. А поки ми повернулися на службу, наш стяг все ж дістався «Вернадського» і замайорів над ним. Це ще один спосіб нагадати світу про війну в Україні та нашу незламність», – поділилася враженнями Нава.

Нагадаємо, захисниця Маріуполя Валерія Суботіна вийшла заміж за свого коханого Андрія («Борода») у підвалі оточеного окупантами заводу «Азовсталь». Закохані встигли побути щасливими лише три дні. Потім чоловіка вбили російські загарбники під час штурму.

Наречені побралися 5 травня – у день створення Окремого загону спеціального призначення «Азов». У присутності побратимів Андрій та Валерія обмінялися імпровізованими обручками із фольги.

Член прикордонного загону Андрій із позивним «Борода» загинув на «Азовсталі» у травні минулого року.