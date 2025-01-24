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На тлі санкцій держави активно забирають свої прапори із танкерів тіньового флоту РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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На тлі санкцій держави активно забирають свої прапори із танкерів тіньового флоту РФ
Згідно з морською базою даних Equasis, деякі з барбадоських суден вже були перереєстровані в інших країнах, включаючи Танзанію і Сан-Томе і Принсіпі
фото: Reuters

Такі дії свідчать про руйнівний вплив санкцій на систему, яка допомагала підтримувати військову машину Росії в робочому стані

Барбадос і Панама позбавлять свого прапора понад 100 танкерів тіньового флоту РФ. Про це повідомляє Bloomberg.

Частина російського нафтового танкерного флоту змушена змінити прапор, під яким вони плавають, оскільки санкції США та Великої Британії чинять тиск на судноплавну мережу Москви.

Барбадоський судновий реєстр повідомив, що до кінця місяця він звернеться до 46 суден з проханням зняти прапор країни через санкції Великої Британії. 14 з них також підпадають під санкції США. Крім того, раніше цього місяця панамський судновий реєстр повідомив, що почав викреслювати зі списку 68 суден, які потрапили під санкції США.

Bloomberg зазначає, що хоча всі кораблі, ймовірно, знайдуть нові прапори, багато суден, які обслуговують інтереси Москви, неодноразово були змушені переключитися на незвичних постачальників послуг з моменту російського вторгнення в Україну в 2022 році. Це свідчить про руйнівний вплив санкцій на розгалужену логістичну систему, яка допомагає підтримувати нафтові потоки і військову машину Росії в робочому стані.

Плавання під прапором Барбадосу стало переворотом для російського судноплавства, оскільки це одна з найавторитетніших країн світу, що реєструє судна.

Втім, Джованні Чінільйо, головний виконавчий директор лондонського Морського суднового реєстру Барбадосу, заявив, що країна не має санкцій проти Росії, але дотримується правил Великої Британії через добрі відносини між двома країнами. Як наслідок, Барбадос не вилучатиме з реєстру судна, що плавають під його прапором і потрапили під санкції США, якщо на них не будуть накладені санкції Великої Британії.

Згідно з морською базою даних Equasis, деякі з барбадоських суден вже були перереєстровані в інших країнах, включаючи Танзанію і Сан-Томе і Принсіпі.

Зі свого боку, Панама заявила, що почала анулювати реєстрацію 68 суден після того, як наприкінці минулого року прийняла закон, який привів країну у відповідність до санкцій США, ЄС, Великої Британії та ООН.

Нагадаємо, щонайменше 65 нафтових танкерів кинули якір в різних частинах світу, зокрема біля берегів Китаю та Росії, після того, як 10 січня США оголосили про новий пакет санкцій. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією MarineTraffic і сервісу відстеження суден Lseg, станом на 13 січня п'ять із цих танкерів перебували біля китайських портів, сім – поблизу берегів Сінгапуру, а інші стояли на якорі біля російських узбереж у Балтійському морі та на Далекому Сході.

Як відомо, 10 січня Сполучені Штати запровадили наймасштабніші санкції проти російської енергетики – найбільшого джерела доходу для військової машини Кремля. Під санкції зокрема потрапила найбільша кількість суден – 183 танкерів, багато з яких входить до так званого «тіньового флоту» Росії. Серед підсанкційних компаній – дві великі нафтовидобувні компанії «Газпромнефть» та «Сургутнефтегаз». 

Також повідомлялося, що Китай та Індія відмовилися приймати у своїх портах танкери з російською нафтою, проти яких були введені санкції США. За даними журналістів, підсанкційним суднам буде заборонено розвантажуватись у цих країнах. Але заборона не стосується танкерів, зафрахтованих до 10 січня, за умови, що вони розвантажаться до 12 березня.

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Теги: санкції прапор закон реєстр флот флот РФ росія

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