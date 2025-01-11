Кит, що пірнає в небесні хвилі. Полярники зазнімкували незвичайну хмару над Антарктидою

На задньому плані фото можна побачити овальні сочевицеподібні хмари та їхні фрагменти – вони вказують на стійкий стан атмосфери на рівні їхнього утворення

Незвичайне видовище зафіксовано біля острова Кінг-Джордж

Полярники з борту криголама «Ноосфера» сфотографували хмару у формі кита, що пірнає в небесні хвилі. Про це розповів Національний антарктичний науковий центр.

Незвичайне видовище зафіксувано біля острова Кінг-Джордж.

«На задньому плані фото можна побачити овальні сочевицеподібні хмари та їхні фрагменти – вони вказують на стійкий стан (стійке розшарування) атмосфери на рівні їхнього утворення. Нижче ж помітні кілька сіріших купчастих хмар, які вказують на нестійкий прошарок атмосфери знизу», – пояснив очільник відділу фізики атмосфери та геокосмосу НАНЦ Денис Пішняк.

Він додав, що відносно тепле й вологе повітря піднялося від поверхні океану, сформувало низькі хмаринки, які «вперлися» в стійкий прошарок атмосфери.

«Під час цього зіткнення, найімовірніше, й утворилася така незвична хвилеподібна хмара», – зазначив Денис Пішняк.

Нагадаємо, українські полярники показали незвичайне явище в Антарктиді – це «небесні гребінці» – хвилясті хмари, які набувають особливого вигляду завдяки нестійкості Кельвіна – Гельмгольца: коли зустрічаються два потоки, які мають різну щільність.

Окрім того, українські науковці на станції «Академік Вернадський» зафіксували рідкісне природне явище для цієї місевості – ясне нічне небо в Антарктиці, що дозволило побачити великий Місяць у всій його красі.

До слова, вчені заявили, що площа морського льоду в Антарктиді скорочується дуже швидко. Через це відбуваються глобальні зміни погоди та клімату, повідомляють в Національному антарктичному науковому центрі.

Раніше українські полярники зафіксували рекордну швидкість вітру поблизу арктичної станції «Академік Вернадський», яка належить Україні.