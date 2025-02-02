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Українські полярники знайшли в Антарктиді унікальну родину пінгвінів

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Українські полярники знайшли в Антарктиді унікальну родину пінгвінів
Українські біологи спостерігають за пінгвінами в контексті зміни клімату
фото: Національний антарктичний науковий центр/Facebook

Навколо станції «Вернадський» перебуває шість тисяч пінгвінів

Українські полярники на станції «Вернадський» в Антарктиді помітили унікальну родину пінгвінів на острові Галіндез. У ній підростає одразу троє пташенят. Про це йдеться у дописі на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

Як пояснюють учасники української антарктичної експедиції, троє пташенят у субантарктичниз пінгвінів, які гніздують навколо «Вернадського», є великою рідкістю. Здебільшого птахи відкладають два яйця, оскільки шанс на виживання трьох малюків дуже низький.

Українські полярники знайшли в Антарктиді унікальну родину пінгвінів фото 1

«Причина проста – батькам складно вигодувати трьох дитинчат. Однак, як бачимо, ці тато й мама впоралися зі своєю місією, адже їхні пінгвінята вже досить дорослі. Їм десь три тижні», – ідеться у дописі.

За словами біолога 29-ї УАЕ Світозара Давиденка, така родина лише одна на Галіндезі.

Українські полярники знайшли в Антарктиді унікальну родину пінгвінів фото 2

Загалом на острові, де розташована станція «Вернадський», близько двох тисяч малюків субантарктичних пінгвінів, а дорослих – орієнтовно чотири тисячі. Тож разом навколо «Вернадського» перебуває шість тисяч пінгвінів.

Українські біологи спостерігають за цими птахами в контексті зміни клімату. Міграція субантарктичних пінгвінів за останні 20 років є одним із незаперечних доказів потепління в Антарктиці.

Раніше полярники з борту криголама «Ноосфера» сфотографували хмару у формі кита, що пірнає в небесні хвилі.

Нагадаємо, українські полярники показали незвичайне явище в Антарктиді – це «небесні гребінці» – хвилясті хмари, які набувають особливого вигляду завдяки нестійкості Кельвіна – Гельмгольца: коли зустрічаються два потоки, які мають різну щільність. 

Окрім того, українські науковці на станції «Академік Вернадський» зафіксували рідкісне природне явище для цієї місевості – ясне нічне небо в Антарктиці, що дозволило побачити великий Місяць у всій його красі.

До слова, вчені заявили, що площа морського льоду в Антарктиді скорочується дуже швидко. Через це відбуваються глобальні зміни погоди та клімату, повідомляють в Національному антарктичному науковому центрі.

Також українські полярники зафіксували рекордну швидкість вітру поблизу арктичної станції «Академік Вернадський», яка належить Україні. 

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Теги: птахи полярники вчені Антарктида

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