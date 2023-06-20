Українські прикордонники «атакували» білоруських колег дронами з картоплею (відео)

Білорусі розбігалися, не знаючи, що то летить картопля

Українські прикордонники продовжують тролити колег із Білорусі, яка допомагає Росії у її війні проти нашої країни. Один із захисників зізнався, що одного разу сусідів «атакували» дрони з картоплею.

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«У нас під**би були які? Скажімо так, недалеко в нас є наші друзі, які картоплю люблять. То скинути, наприклад, на наряд картоплю дронами. Це був тролінг 99-го левела», – розповів прикордонник на ютуб-каналі Islnd Tv.

Чоловік також описав реакцію білоруських прикордонників на таку атаку.

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«Розбігалися, вони ж не знають, що то картопля летить на них. Тим більше, вона ж для них священна. Ми думали, будуть падати на коліна і хвалу співати картоплі, але розбігалися», – додав він.

Раніше прикордонники Білорусі скаржились на українських колег через повішений манекен.

Також білоруські прикордонники скаржаться на «образливі жести» українських колег.