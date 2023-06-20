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Українські прикордонники «атакували» білоруських колег дронами з картоплею (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українські прикордонники «атакували» білоруських колег дронами з картоплею (відео)
Білоруські прикордонники часто скаржаться на «образливі жести» українських колег
фото ілюстративне

Білорусі розбігалися, не знаючи, що то летить картопля

Українські прикордонники продовжують тролити колег із Білорусі, яка допомагає Росії у її війні проти нашої країни. Один із захисників зізнався, що одного разу сусідів «атакували» дрони з картоплею. 

«У нас під**би були які? Скажімо так, недалеко в нас є наші друзі, які картоплю люблять. То скинути, наприклад, на наряд картоплю дронами. Це був тролінг 99-го левела», – розповів прикордонник на ютуб-каналі Islnd Tv.

Чоловік також описав реакцію білоруських прикордонників на таку атаку.

«Розбігалися, вони ж не знають, що то картопля летить на них. Тим більше, вона ж для них священна. Ми думали, будуть падати на коліна і хвалу співати картоплі, але розбігалися», – додав він.

Раніше прикордонники Білорусі скаржились на українських колег через повішений манекен.

Також білоруські прикордонники скаржаться на «образливі жести» українських колег.

Теги: Білорусь Україна війна прикордонники

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