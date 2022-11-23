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Вибухи на Київщині: ОВА попереджає про роботу саперів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибухи на Київщині: ОВА попереджає про роботу саперів
фото з відкритих джерел

Місцева влада закликає зберігати спокій та дотримуйтеся правил безпеки

Сьогодні, 23 листопада, жителі Київської області можуть чути звуки вибухів. Спеціалісти  знищують вибухонебезпечні предмети у двох районах. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що сьогодні сапери ДСНС знищуватимуть вибухонебезпечні предмети:

  • 12:00-15:00 – у Вишгородському районі
  • 14:00-16:00 – у Бучанському районі.

У зв'язку з цим мешканці можуть чути звуки вибухів.

ОВА закликає зберігати спокій та дотримуйтеся правил безпеки. При цьому під час повітряної тривоги необхідно проходити в укриття.

Нагадаємо,  триває 273-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.

Теги: Київщина сапер укриття Бахмут

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