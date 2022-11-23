Вибухи на Київщині: ОВА попереджає про роботу саперів

Місцева влада закликає зберігати спокій та дотримуйтеся правил безпеки

Сьогодні, 23 листопада, жителі Київської області можуть чути звуки вибухів. Спеціалісти знищують вибухонебезпечні предмети у двох районах. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що сьогодні сапери ДСНС знищуватимуть вибухонебезпечні предмети:

12:00-15:00 – у Вишгородському районі

14:00-16:00 – у Бучанському районі.

У зв'язку з цим мешканці можуть чути звуки вибухів.

ОВА закликає зберігати спокій та дотримуйтеся правил безпеки. При цьому під час повітряної тривоги необхідно проходити в укриття.

Нагадаємо, триває 273-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.