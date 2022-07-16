Бандеромобіль для українських саперів. Стартував збір коштів

Захисники на Сході чекають на нашу допомогу

Співробітники «Главкома» з перших днів війни – на фронті

Редактор «Главкома» та батько двох діток Дмитро Ш., як і інші наші співробітники, від початку повномасштабного вторгнення приєдналися до лав Збройних сил України.

Нині Дмитро відправився у найгарячішу точку. Зараз він очолює загін саперів: наші хлопці роблять усе можливе, аби стримати наступ окупантів на українські землі.

Щоб допомогти захисникам виконувати задачі на Донеччині, їм терміново необхідний автомобіль. Редакція «Главкому» просить усіх небайдужих допомогти із придбанням техніки. Збором коштів займається дружина Дмитра Світлана.

Реквізити: картка Монобанку 5375 4114 1649 6649.

Захисники чекають на нашу підтримку.

Разом переможемо!