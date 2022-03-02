Незабаром запрацює гаряча лінія для родичів білоруських солдатів

В Україні відкриють ще один канал зв’язку для сімей окупантів

Міністерство оборони України планує відкрити гарячу лінію для родичів білоруських солдатів на випадок, якщо вони братимуть участь у війні, яку веде Росія проти України, і потраплять у полон або будуть убиті. Про це позаштатний радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович повідомив в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Ми «білоруську» лінію відкриваємо у Міністерстві оборони, для білоруських мам. На випередження, щоб білоруси зрозуміли, що не варто цього робити», – сказав Арестович.

Нагадаємо, Міноборони вже запустило гарячу лінію для родичів окупантів: повідомляють про полонених та вбитих.

До слова, армія Путіна втрачає в Україні приблизно 1,5 тисячі солдатів щодоби.

Як відомо, створено гарячу лінію для охочих надати гуманітарну допомогу.

Читайте також: