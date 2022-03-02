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    Незабаром запрацює гаряча лінія для родичів білоруських солдатів

    Міноборони буде діяти на випередження - Незабаром запрацює гаряча лінія для родичів білоруських солдатів
    Міноборони буде діяти на випередження
    фото з відкритих джерел

    В Україні відкриють ще один канал зв’язку для сімей окупантів

    Міністерство оборони України планує відкрити гарячу лінію для родичів білоруських солдатів на випадок, якщо вони братимуть участь у війні, яку веде Росія проти України, і потраплять у полон або будуть убиті. Про це позаштатний радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович повідомив в ефірі телеканалу «Україна 24».

    «Ми «білоруську» лінію відкриваємо у Міністерстві оборони, для білоруських мам. На випередження, щоб білоруси зрозуміли, що не варто цього робити», – сказав Арестович.

    Нагадаємо, Міноборони вже запустило гарячу лінію для родичів окупантів: повідомляють про полонених та вбитих.

    До слова, армія Путіна втрачає в Україні приблизно 1,5 тисячі солдатів щодоби.

    Як відомо, створено гарячу лінію для охочих надати гуманітарну допомогу.

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    Теги: Росія полон Україна радник Олексій Арестович
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    Незабаром запрацює гаряча лінія для родичів білоруських солдатів