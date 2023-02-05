Українські військові поїхали до Європи опановувати комплекси SAMP/T-Mamba

Навесні французько-італійські комплекси SAMP/T-Mamba доставлять в Україну

Перші українські захисники, які керуватимуть французько-італійськими системами протиповітряної оборони SAMP/T-Mamba, вже вирушили на навчання за кордон. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

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«Щиро дякую урядам Франції та Італії за ухвалене рішення стосовно надання систем ППО/ПРО SAMP/T-Mamba, для захисту України від ракетного терору росії та посилення системи протиповітряної оборони держави», – йдеться в повідомленні.

Командувач ВПС ЗСУ також подякував урядам Франції й Італії за рішення надати Україні ці комплекси, які допоможуть нашим захисникам протидіяти ракетному терору Росії та посилять системи протиповітряної оборони держави. Крім того, за його словами, уже навесні українські військові повернуться після навчання і привезуть із собою нові комплекси.

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«Чекаємо наших фахівців із нетерпінням, бо навесні вони повернуться в Україну не з порожніми руками, а із знаннями, уміннями та самими комплексами SAMP/T-Mamba», – заявив Олещук.

Нагадаємо, що позавчора, 3 лютого, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Україна може отримати від Франції сучасні зенітно-ракетні комплекси Mamba вже цієї весни.

Крім того, раніше уряд Франції зголосився направити до Польщі 150 спеціалістів для навчання українських військових, а також пообіцяв ЗСУ чергову партію самохідних артилерійських установок Caesar від Франції.