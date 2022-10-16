Українські військові тренуються з підводними безпілотниками (відео)

Безпілотники надала Британія

Водолази Військово-морських сил Збройних сил України отримали безпілотні підводні апарати від Королівського військово-морського флоту Великої Британії. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram.

«Водолази ВМС України проходять навчання по застосуванню безпілотних підводних апаратів, наданих Королівськими ВМС», – написав Братчук.

Він також опублікував відео тренувань з безпілотними підводними апаратами.

Нагадаємо, 15 жовтня повідомлялося, що Німецький уряд передав Україні 16 броньованих буртоукладальних машин Biber та 10 понтонно-мостових машин.

Разом з тим 11 жовтня міністр оборони України повідомив, що прибула перша з чотирьох німецьких систем ППО Iris-T і ще чотири системи Himars.

Також повідомлялося, що Німеччина надасть Україні 16 самохідних гаубиць Zuzana. Окремо до цього Німеччина поставить в Україну 100 тис. аптечок та 405 000 сухпайків.