Зона ядерної безпеки навколо ЗАЕС: Кулеба зустрівся із Гроссі

Кулеба зустрівся з Гроссі в одному з укриттів Києва

Очільник МАГАТЕ відзначив, що створення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС просувається

Сьогодні, 13 жовтня, очільник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Про це Гроссі написав у своєму Twitter.

Відомо, що зустріч пройшла в одному з укриттів Києва. Гроссі й Кулеба говорили про створення зони ядерної безпеки довкола Запорізької атомної електростанції.

Очільник МАГАТЕ відзначив, що створення такої зони просувається.

Нагадаємо, за повідомленням розвідки, окупанти продовжують тримати всі шість енергоблоків Запорізької атомної електростанції в «холодному стані».

Також раніше повідомлялося, що росіяни, продовжуючи спроби рейдерського захоплення Запорізької АЕС, викрали печатку підприємства, яка засвідчувала право підпису документів.

5 жовтня президент країни-агресорки Володимир Путін доручив «передати Запорізьку АЕС під керування Росії». Як відомо, на Запорізькій атомній електростанції український технічний персонал працює як заручники, оскільки там перебуває пів тисячі окупантів із військовою технікою.