Українські винищувачі вразили ракетами Harm десяток позицій ППО ворога

Здійснено понад 15 групових авіаударів по рашистах на різних напрямках

ЗСУ знищили чотири безпілотники та ракету «Іскандер»

Протягом доби 21 вересня авіація Повітряних сил завдала потужного вогневого ураження по ворожих позиціях. Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

«Винищувачі продовжують утилізацію російського ППО за допомогою адаптованих до українських літаків американських протирадіолокаційних ракет AGM-88 Harm та прикривають з повітря ударні групи штурмової і бомбардувальної авіації», – йдеться в повідомленні.

Здійснено понад 15 групових авіаударів по рашистах на різних напрямках. У результаті авіаударів знищено ворожий взводний опорний пункт, мінометну батарею, до 15 одиниць бойової броньованої техніки, десятки окупантів. Протирадіолокаційними ракетами Harm уражено близько 10-ти позицій ППО противника.

Крім того, за добу 21 березня зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня та одну крилату ракету «Іскандер-К» російських окупаційних військ.

Нагадаємо, триває 211-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також намагається зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку.