Українські воїни за 666 днів війни ліквідували понад 350 тис. окупантів

У ворога від початку повномасштабної війни поменшало літаків на 324 одиниці

Українські захисники від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 350 270 окупантів. За минулу добу ЗСУ знищили 1080 загарбників та 26 безпіотників. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 350 270 (+1080) осіб ліквідовано;

танків – 5828 (+14) од;

бойових броньованих машин – 10 825 (+31) од;

артилерійських систем – 8226 (+20) од;

РСЗВ – 932 (+4) од;

засоби ППО – 611 (+0) од;

літаків – 324 (+0) од;

гелікоптерів – 324 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6342 (+26);

крилаті ракети – 1613 (+1);

кораблі /катери – 22 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 919 (+48) од;

підводні човни – 1;

спеціальна техніка – 1208 (+5).

Нагадаємо, триває 666-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по зенітно-ракетному комплексу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та шість артилерійських засобах противника.