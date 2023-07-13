Росія отримали нові поставки дронів із Ірану: ЗСУ застерігають про атаку

Росія тримає у Чорному морі дев’ять кораблів, а в Азовському – три

Російські загарбники отримали нові партії зброї із Ірану, тож українцям варто бути готовими до нових атак дронів. Про це повідомляє пресслужба ОК «Південь».

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«Рівень ракетної загрози залишається надзвичайно високим, на тлі нових поставок вантажними бортами з Ірану, не виключені і дронів атаки», – сказано у повідомленні.

Також зазначається, що Росія тримає у Чорному морі дев’ять кораблів, а в Азовському – три.

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При цьому у Чорному морі перебуває два надводних та один підводний. Загальне спорядження – до 18 ракет типу «Калібр». Високою залишається і мінна загроза на деокупованому правобережжі й узбережжі Чорного моря.

З огляду на це ОК «Південь» українців закликає не нехтувати попередженнями про повітряну небезпеку, переходити в укриття. Також не слід наближатися до невідомих та підозрілих предметів – у такому разі потрібно викликати спеціалістів.

Нагадаємо, уночі 13 липня у Києві пролунала серія вибухів, в області працювали сили протиповітряної оборони. Раніше повідомлялося, що в Солом’янському, Шевченківському, Дарницькому і Подільському районах зафіксовано падіння уламків. У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків госпіталізовані двоє людей. Ще двом пораненим у Шевченківському районі надано медичну допомогу на місці. У Подільському районі під час гасіння пожежі в багатоквартирному житловому будинку виявлено тіло загиблого.