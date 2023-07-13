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Росія отримали нові поставки дронів із Ірану: ЗСУ застерігають про атаку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія отримали нові поставки дронів із Ірану: ЗСУ застерігають про атаку
Рівень ракетної загрози залишається надзвичайно високим
фото з відкритих джерел

Росія тримає у Чорному морі дев’ять кораблів, а в Азовському – три

Російські загарбники отримали нові партії зброї із Ірану, тож українцям варто бути готовими до нових атак дронів. Про це повідомляє пресслужба ОК «Південь».

«Рівень ракетної загрози залишається надзвичайно високим, на тлі нових поставок вантажними бортами з Ірану, не виключені і дронів атаки», – сказано у повідомленні.

Також зазначається, що Росія тримає у Чорному морі дев’ять кораблів, а в Азовському – три.

При цьому у Чорному морі перебуває два надводних та один підводний. Загальне спорядження – до 18 ракет типу «Калібр».   Високою залишається і мінна загроза на деокупованому правобережжі й узбережжі Чорного моря.

З огляду на це ОК «Південь» українців закликає не нехтувати попередженнями про повітряну небезпеку, переходити в укриття. Також не слід наближатися до невідомих та підозрілих предметів – у такому разі потрібно викликати спеціалістів.

Нагадаємо, уночі 13 липня у Києві пролунала серія вибухів, в області працювали сили протиповітряної оборони. Раніше повідомлялося, що в Солом’янському, Шевченківському, Дарницькому і Подільському районах зафіксовано падіння уламків. У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків госпіталізовані двоє людей. Ще двом пораненим у Шевченківському районі надано медичну допомогу на місці. У Подільському районі під час гасіння пожежі в багатоквартирному житловому будинку виявлено тіло загиблого.

Теги: росія партії укриття ракета безпілотник війна

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