Оборона України. Ситуація у регіонах станом на 9 жовтня

Загарбники оскаженіло обстрілювали Запорізьку область

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Одеській, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Київщині та Житомирщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Запорізька область

Ворог вночі 9 жовтня застосовував тактичну авіацію задля ракетного удару по обласному центру. За попередньою інформацією, літаки випустили по Запоріжжю 12 ракет. Більшість ракет влучили в житлові багатоповерхові та приватні будинки в одному з районів Запоріжжя. Частково зруйновано дев'ятиповерховий будинок. Зруйновано п’ять приватних будинків. Уражені об’єкти інфраструктури.

Відомо щодо 12 загиблих. Ушпиталено 49 постраждалих, з них шість – діти. Інформація уточнюється. Під завалами можуть перебувати люди. На місцях подій триває рятувальна операція. Вже врятовано вісьмох осіб. Постраждалим надається необхідна допомога.

Чернігівщина

За минулу добу — обстріли по Новгород-Сіверському, Чернігівському районах. Внаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогню по території біля села Гасичівка (Городнянська громада Чернігівського району) загинув місцевий житель із с. Мощенка. Вночі минулося без обстрілів.

Сумщина

Сьогодні зранку – обстріли по території Шалигинської громади із реактивних систем залпового вогню (30 прильотів). Попередньо, – без наслідків. З 07:35 по місту Ворожба Ворожбянської територіальної громади Сумського району здійснено артилерійський обстріл (21 «приліт»). Під час обстрілу був пошкоджений приватний будинок. Вчора по території області зафіксовано 55 приходів, із них – 28 некерованих ракет.

Під ворожим вогнем опинилися села Краснопільської та Великописарівської громад. Внаслідок авіаудару по одному із сіл Великописарівської громади поранено чоловіка. Його госпіталізували в лікарню з уламковими пораненнями. Також пошкоджено декілька приміщень одного з аграрних підприємств.

Дніпропетровщина

Росіяни знову усю ніч тероризували Нікопольський район. Били з «Градів» та важкої артилерії по Нікопольській та Марганецькій громадах. Попередньо, люди не постраждали. У Нікополі пошкоджені декілька приватних будинків і кілька магазинів, парковка, аптека та агропідприємство. У Марганецькій громаді пошкоджені кілька приватних осель, 30 панелей сонячної електростанції, промислове та харчове підприємства.

Харківщина

По області протягом доби окупанти обстрілювали прифронтові Вовчанськ, населені пункти Куп’янського та Ізюмського районів. Госпіталізували за добу одну людину у Вовчанську, одну – у Дворічанській громаді Куп’янського району. Наступив на міну в Дергачівській громаді 39-річний чоловік, також госпіталізований.

Луганщина

Авіація Сил оборони завдала понад тридцять ударів. Зокрема, двадцять чотири по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та дев’ять – по зенітних ракетних комплексах противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили п’ять безпілотників.

Ракетні війська і артилерія протягом минулої доби уразили два пункти управління, дев’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади з боєприпасами та одинадцять інших важливих об’єктів. По позиціях наших бійців ворог завдав 19 артилерійських та мінометних обстрілів, а також два ракетних удари.

Донеччина

Вночі обстріляні Мар'їнка, Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Новомихайлівка. У Красногорівці одна людина поранена. На звільнених територіях Лиманської та Святогірської громад – без надзвичайних подій. На Донеччині за минулу добу – троє загиблих, 14 поранених.

Миколаївщина

Вночі обстрілів зазнала Широківська громада, влучання були в уже зруйнований дитячий садочок та сільськогосподарське підприємство за межами населеного пункту. Постраждалих немає. Як повідомляє Оперативне командування «Південь», минулої доби над Миколаївщиною було збито безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10».

Також вчора два дрони-камікадзе намагалися атакувати Миколаївський район, але були знищені силами протиповітряної оборони. Тривають обстріли Березнегуватської громади. Вчора ввечері та сьогодні вночі вибухи лунали за межами сіл. Постраждалих немає. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

Херсонщина

Ситуація на Херсонщині залишається надзвичайно складною, тривають активні бойові дії. Під ворожими обстрілами знову опинився Бериславський район, є руйнування цивільної інфраструктури та потерпілі серед місцевих.

За інформацією Оперативного командування «Південь, відчуваючи витискання Силами оборони із займаних позицій, окупанти створюють нові, визнаючи провал оборони на кількох ділянках. Двічі ворог намагався наступати в районі Давидова Броду і Малої Олександрівки. Успіху не мав, з втратами відійшов.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу, під натиском Збройних сил України рашисти з Нової Каховки вивозять свої сім’ї до тимчасово окупованого Криму – 7 жовтня колона із 12 мікроавтобусів вибула до Севастополя.

Також повідомлялося, що 8 жовтня між Силами оборони України та російсько-окупаційними військами відбулося майже 40 бойових зіткнень.