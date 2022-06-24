Українські захисники «приземлили» ще один літак окупантів

Російська окупаційна армія втратила в Україні станом на сьогоднішній ранок 216 літаків

Військовий «відпрацював» по російському літакові з «Ігли»

До списку повітряних цілей, які знищили українські військові, додався ще один російський штурмовик Су-25. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

«Сьогодні, 24 червня, на одному з напрямків, військовослужбовець підрозділу протиповітряної оборони 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України збив російський штурмовик Су-25 «Грач» – повідомили у Генштабі.

Зазначається, що броньований літак окупантів назавжди приземлено з переносного зенітного ракетного комплексу (ПЗРК) «Ігла».

Додамо, що загалом, за даними української сторони, російська окупаційна армія втратила станом на сьогоднішній ранок 216 літаків.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росії українські військові знищили 34530 окупантів.

Як відомо, триває 121 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник намагається створити умови для переходу у наступ на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. Також окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівка та Спірне. Завдали авіаційного удару в районі Лисичанська. Вели штурмові дії в промисловій зоні Сєвєродонецька.

За результатами успішних наступальних дій наших підрозділів, частина сил ворога залишила підготовлені оборонні позиції та втекла в район населеного пункту Ольгіне Бериславського району Херсонської області.



