РФ за добу вбила двох людей на Сумщині, ще п’ятеро поранені (фото)

У Сумській громаді внаслідок обстрілу загинув 26-річний чоловік

Упродовж минулої доби під ворожим вогнем перебували громади Сумського, Шосткинського, Охтирського та Конотопського районів. Окупанти не припиняли обстрілів, застосовуючи різні види озброєння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

У Сумській громаді внаслідок обстрілу загинув 26-річний чоловік, ще двоє людей отримали поранення – 54-річний чоловік та 67-річна жінка. Пошкоджено адмінбудівлю, об’єкти газотранспортної системи, автозаправні станції та легкові автомобілі.

Також у Білопільській громаді внаслідок ворожої атаки загинув 56-річний чоловік, пошкоджено автомобіль. Водночас у Буринській громаді поранення отримали 45-річна жінка та 53-річний чоловік, пошкоджено два домоволодіння.

Зокрема, у Миколаївській громаді поранено 40-річного чоловіка, пошкоджено легковий автомобіль. У Тростянецькій, Березівській, Чернеччинській, Миколаївській, Охтирській, Сумській та Глухівській громадах зафіксовано пошкодження приватних домоволодінь, господарчих споруд, гуртожитку.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Правоохоронці документують наслідки атак, фіксують руйнування та збирають докази.

Як повідомлялося, уночі 17 квітня російська окупаційна армія вдарила по Чернігову безпілотниками. Окупанти атакували критичні обʼєкти міста. На місці атак виникли пожежі.

Також російська терористична армія зранку 17 квітня атакувала Дніпро. Внаслідок цього сталася пожежа.

Зауважимо, триває 1512-й день повномасштабної війни в Україні.