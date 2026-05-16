Український досвід війни для Фінляндії: делегація з Гельсінкі чотири дні вивчала роботу ДСНС

Представники ДСНС України зустрілися з делегацією Гельсінського пожежно-рятувального департаменту Фінляндської Республіки
фото: ДСНС
У межах візиту фінські рятувальники відвідали профільні підрозділи ДСНС у Києві

Представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій провели зустріч із делегацією Гельсінського пожежно-рятувального департаменту Фінляндської Республіки «Helsingin kaupungin pelastuslaitos». Фінські фахівці впродовж чотирьох днів детально вивчали унікальний досвід українських колег щодо ліквідації наслідків бойових дій з метою його подальшого впровадження у власній системі цивільного захисту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС України.

Під час серії практичних та теоретичних зустрічей сторони детально проаналізували специфіку реагування на виклики, з якими щодня стикаються українські вогнеборці та сапери. До порядку денного увійшли найактуальніші безпекові питання:

  • Специфіка проведення пошуково-рятувальних робіт у висотних та промислових будівлях, зруйнованих внаслідок влучань;
  • Особливості розгортання саперних і рятувальних підрозділів безпосередньо у зонах ведення бойових дій та під ворожими обстрілами;
  • Алгоритми реагування на хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні загрози (CBRN-загрози);
  • Тактика дій особового складу в умовах високого ризику повторних ударів (так званих «double tap») з боку ворога та врахування вторинних факторів небезпеки;
  • Впровадження новітньої робототехніки та дистанційних систем під час виконання складних рятувальних операцій;
  • Організація кризових комунікацій і побудова чіткої координації між різними екстреними службами.
Український досвід війни для Фінляндії: делегація з Гельсінкі чотири дні вивчала роботу ДСНС фото 1
фото: ДСНС України

У межах візиту фінські рятувальники відвідали профільні підрозділи ДСНС у місті Києві, де ознайомилися з матеріально-технічною базою та специфікою чергування українських колег.

Окрім цього, іноземна делегація побувала безпосередньо на місці нещодавнього ворожого ракетного удару в Дарницькому районі столиці. Фінські спеціалісти отримали можливість наочно оцінити алгоритми взаємодії екстрених служб і координацію дій під час ліквідації масштабних руйнувань у реальному часі.

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують тероризувати Харків, застосовуючи нові типи озброєння. Цього разу ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі міста за допомогою безпілотника «Молнія». Внаслідок влучання у Київському районі поранення дістали троє людей. 

