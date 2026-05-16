Окупанти атакували дронами житлові квартали на Сумщині

Максим Бурич
Після атаки РФ постраждалих не було
фото: ДСНС
Нічний терор у Шостці та Тростянці обійшовся без жертв

Російська армія не припиняє ударів по прикордонних та тилових містах Сумської області. Цієї ночі ворог застосував ударні безпілотники типу «Шахед» для нападів на приватний сектор міст Шостка та Тростянець. У результаті влучань спалахнули масштабні пожежі у житлових масивах, проте завдяки щасливому випадку вдалося уникнути людських жертв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Ворожі дрони поцілили безпосередньо у цивільну інфраструктуру міст. Після вибухів на місцях прильотів виникли сильні займання: вогонь охопив приватні житлові будинки та господарські споруди мирних мешканців. Загострення ситуації відбувалося на тлі загальної сухої погоди, що сприяло швидкому поширенню полум'я. На щастя, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих та загиблих – люди встигли вчасно зреагувати на сигнали повітряної тривоги.

Завдяки професіоналізму та злагодженим діям вогнеборців, усі осередки займання у Шостці та Тростянці були повністю локалізовані та ліквідовані. На місцях подій продовжують працювати комунальні служби та правоохоронці, які фіксують чергові воєнні злочини РФ проти цивільного населення України.

Нагадаємо, вночі Росія масовано атакувала ударними безпілотниками південь Одещини. Постраждала житлова та портова інфраструктура, двоє людей отримали травми.

