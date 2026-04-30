Росіяни атакували Одесу: головне за ніч
Дайджест новин, що сталися у ніч 30 квітня 2026 року
Ексглава ФБР постав перед судом у справі про погрози Трампу, Трамп після суперечки з Мерцом заявив про можливе скорочення військ США в Німеччині, внаслідок нічної удару безпілотниками по Одесі виникли численні пожежі у місті, Пентагон розморозив $400 млн для України після критики сенатора.
«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 30 квітня:
Атака на Одесу
Внаслідок нічної удару безпілотниками по Одесі виникли численні пожежі у місті. Під ударом опинилися житлові будинки та цивільна інфраструктура.
За повідомленням місцевої влади, пошкоджено п’ятиповерхівку, приватний будинок, автостоянку та адміністративну будівлю. Також зафіксовано влучання в заклад освіти.
Під час другої хвилі ударів дрони влучили у багатоповерхівку та будівлю дитячого садка, де виникла пожежа. Місцеві повідомляють про пожежу на складі «Нової пошти».
Допомога Україні
Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Пентагон вивільнив $400 млн фінансування для України, які раніше були схвалені Конгресом.
За словами виконувача обов’язків контролера Пентагону Джулса Херста, кошти поки не законтрактовані, а їх використання залежатиме від того, яке озброєння вирішить закупити Україна.
Інші важливі новини:
Коментарі — 0