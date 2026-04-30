Росіяни атакували Одесу: головне за ніч

Іванна Гончар
Росіяни атакували Одесу: головне за ніч
Дайджест новин, що сталися у ніч 30 квітня 2026 року

Ексглава ФБР постав перед судом у справі про погрози Трампу, Трамп після суперечки з Мерцом заявив про можливе скорочення військ США в Німеччині, внаслідок нічної удару безпілотниками по Одесі виникли численні пожежі у місті, Пентагон розморозив $400 млн для України після критики сенатора.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 30 квітня:

Атака на Одесу

Внаслідок нічної удару безпілотниками по Одесі виникли численні пожежі у місті. Під ударом опинилися житлові будинки та цивільна інфраструктура.

За повідомленням місцевої влади, пошкоджено п’ятиповерхівку, приватний будинок, автостоянку та адміністративну будівлю. Також зафіксовано влучання в заклад освіти.

Під час другої хвилі ударів дрони влучили у багатоповерхівку та будівлю дитячого садка, де виникла пожежа. Місцеві повідомляють про пожежу на складі «Нової пошти».

Допомога Україні

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Пентагон вивільнив $400 млн фінансування для України, які раніше були схвалені Конгресом. 

За словами виконувача обов’язків контролера Пентагону Джулса Херста, кошти поки не законтрактовані, а їх використання залежатиме від того, яке озброєння вирішить закупити Україна.

Інші важливі новини:

  1. Ціна на нафту Brent зросла до максимуму з 2022 року.
  2. Путін повідомив, скільки чеченців воює проти України.
Читайте також

Про висловлення Мерца щодо умов миру і європейської інтеграції України
Слова Мерца викликали резонанс в Україні: у чому головна проблема
28 квiтня, 13:23
Рання капуста вітчизняного виробництва з’явилася на українському ринку
У продажу з'явилася рання капуста українського виробництва: яка ціна
24 квiтня, 11:11
Чи варто Україні залучати мігрантів до або після війни?
Мільйони мігрантів для України: порятунок чи небезпечна ілюзія?
17 квiтня, 18:38
Омбудсменка пояснила обов’язки громад перед учнями
Освітня реформа: омбудсменка пояснила, що треба терміново робити тим громадам, де закриваються школи
14 квiтня, 08:27
Доставка продуктів та боєприпасів на передову бійцями 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» у березні 2026 року
Плани Росії, відповідь України, ризики: чого чекати від російського наступу-2026?
7 квiтня, 16:45
Пентагон вже запросив $200 мільярдів на фінансування військової кампанії проти Ірану. Трамп назвав це «невеликою ціною», яку потрібно заплатити
Пентагон розкрив втрати США у війні проти Ірану
4 квiтня, 15:49
Україна застосувала санкції проти російських субʼєктів, які забезпечують ВПК ворога
Україна застосувала санкції проти РФ: що відомо
4 квiтня, 10:40
У бухті зафіксовано нові лінії бонових загороджень
Ворог у Севастопольській бухті звів додаткову лінію загороджень (фото)
3 квiтня, 15:53
Трамп та його помічники розійшлася в оцінках «зміни режиму» в Ірані. Аналіз NYT
Трамп та його помічники розійшлася в оцінках «зміни режиму» в Ірані. Аналіз NYT
1 квiтня, 04:45

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 квітня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 квітня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 30 квітня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 30 квітня 2026
Росіяни атакували Одесу: головне за ніч
Росіяни атакували Одесу: головне за ніч
Військовий назвав єдину перевагу росіян на фронті
Військовий назвав єдину перевагу росіян на фронті
Окупанти атакували FPV-дронами евакуаційне авто
Окупанти атакували FPV-дронами евакуаційне авто
Лінія фронту станом на 29 квітня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 29 квітня 2026. Зведення Генштабу

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:28
Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
Вчора, 17:46
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:18
Усередині молочної галузі відбувся розкол: деталі
Вчора, 16:47
Нові та вживані авто: що найчастіше купували українці у І кварталі
Вчора, 16:10
ЮНЕСКО виділить понад мільйон доларів на відновлення заповідника «Хортиця»
Вчора, 15:28

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

