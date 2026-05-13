Греція заявила про український слід у дроні біля свого узбережжя

У Греції заявили, що дрон з вибухівкою міг загрожувати судноплавству у Середземному морі

Афіни заявили про українське походження морського дрона з вибухівкою, який минулого тижня виявили біля узбережжя грецького острова Лефкада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Ekathimerini.

Греція заявила про українське походження дрона

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас під час зустрічі з колегами з країн ЄС заявив, що грецька сторона «впевнена» в українському походженні безпілотного надводного судна.

«Безпілотний надводний корабель, який ми підняли… є українським», – заявив Дендіас.

Під час обговорення міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, який долучився до зустрічі онлайн, повідомив, що не володіє інформацією про цей інцидент. Водночас він пообіцяв провести розслідування та надати відповіді.

Афіни назвали морський дрон загрозою для судноплавства

За словами Дендіаса, поява морського дрона у Середземному морі є небезпечним сигналом для безпеки регіону та міжнародного судноплавства.

«Присутність цього безпілотного надводного судна, морського дрона, впливає на свободу (та) безпеку судноплавства. Це надзвичайно серйозна проблема», – сказав глава Міноборони Греції.

Як пише Ekathimerini, знайдений дрон схожий на українські морські безпілотники класу Magura, однак має певні відмінності. Наразі апарат перебуває на верфі Скарамангас поблизу Афін, де фахівці проводять технічний аналіз та намагаються встановити маршрут його пересування.

У Греції пояснили, чому дрон не помітили раніше

За даними грецької сторони, основна мета дослідження полягає не у вивченні технологій дрона, а у встановленні того, яким чином він опинився біля берегів Греції.

Після завершення експертизи матеріали справи передадуть береговій охороні та судовим органам.

У Греції також відповіли на критику опозиції щодо того, що влада не змогла раніше виявити судно. У Міноборони пояснили, що знайти такий невеликий морський дрон у відкритому морі було надзвичайно складно.

Водночас у матеріалі зазначається, що грецький флот має обмежену присутність в Іонічному морі, оскільки основні сили Афіни традиційно зосереджують в Егейському морі через напружені відносини з Туреччиною.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий раніше заявив, що наразі немає жодних підтверджень того, що знайдений біля берегів Греції безпілотний катер пов’язаний з українськими операторами.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що у водах на південь від острова Лефкада в Іонічному морі рибалки виявили морський дрон, схожий на український Magura V3. Після цього знахідка викликала дискусії у Греції та серед європейських посадовців щодо безпеки судноплавства у Середземному морі.