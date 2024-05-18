Ситуація в енергосистемі. Міненерго повідомило, чи вимикатимуть сьогодні світло

Сьогодні у нічні та ранкові години вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі

У суботу, 18 квітня, графіки вимкнення світла для населення запроваджувати не будуть. Про це повідомляє Міненерго.

Водночас, передбачено обмеження для промислових споживачів через нічну атаку на енергетичну інфраструктуру у Полтавській та Харківській областях.

«З 19:00 до 24:00 в усіх регіонах плануються обмеження промислових споживачів. При цьому відключення побутових споживачів наразі не передбачається», – йдеться в повідомленні.

До того ж у нічні та ранкові години на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі.

Нагадаємо, вчора, 17 травня, оновлено фізичний максимум з імпорту електроенергії в Україну. В «Укренерго» зазначають, що протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови передбачається імпорт електрики загальним обсягом 22 489 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 700 МВт.

«З 1 грудня 2023 року – це максимальна технічна можливість імпорту електроенергії в годину з Європи до України та Молдови», – йдеться у повідомленні енергетичної компанії.

До слова, Гендиректор Yasno звернувся до українців з проханням економити електроенергію. За його словами, Україна має три шляхи зменшити дефіцит: відбудова побитої генерації, розширення можливостей по імпорту та економія споживання.

Раніше стало відомо, що відключення електроенергії в Україні навряд чи будуть запроваджувати кожен день. Ймовірно, дефіцит в енергосистемі буде виникати періодами.