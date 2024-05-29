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Пошукові роботи в харківському «Епіцентрі» завершено

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Пошукові роботи в харківському «Епіцентрі» завершено
Поліція ідентифікувала 19 тіл загиблих внаслідок російських авіаударів
фото з соцмереж

Внаслідок удару загинули 12 чоловіків і сім жінок

У Харкові на місці удару по «Епіцентру» завершено пошукові роботи. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Поліція ідентифікувала 19 тіл загиблих внаслідок російських авіаударів по будівельному гіпермаркету. Жертв вдалося ідентифікувати завдяки ДНК-лабораторії.

Також криміналісти провели понад 100 досліджень. Для надання біологічних зразків до поліції звернулось 16 родичів жертв. Крім того, до пошуку було залучено кінологів.

«У результаті ударів по звичайному гіпермаркету Харкова загинули 12 чоловіків і сім жінок. Серед жертв – 17-річний хлопець і 12-річна дівчинка. Ще 54 особи отримали поранення», – додав він.

Нагадаємо, у суботу, 25 травня, Росія завдала чергового жорстокого удару по Харкову – по будівельному гіпермаркету. У приміщенні магазину могли перебувати понад 200 людей.

Раніше повідомлялося, що у Харкові криміналісти ідентифікували тіло 38-річного чоловіка по аналізу ДНК, який відібрали у його восьмирічного сина Михайла. У поліції нагадали, що хлопчик з мамою прийшли до штабу слідчого управління, який розгорнули біля знищеного супермаркету, 26 травня. Дитина не дочекалася поверення батька з роботи, і вони з мамою почули про трагедію і наступного дня прийшли до поліції. Аналізи ДНК відібрали у дитини, як у прямого родича.

Сьогодні також стало відомо, що після отримання важких опіків під час удару російських загарбників по будівельному гіпермаркету «Епіцентр» у лікарні помер 40-річний чоловік. Про це повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також: До поліції звернулось подружжя, яке дивом вижило під час удару по гіпермаркету Харкова 
Теги: обстріл Ігор Клименко МВС Харків окупанти

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